Barbie è lesbica, nel film ama Gloria, impiegata Mattel, crescono i rumors

Chissà cosa dirà il predicatore che ha già invocato “il giudizio divino” sul live action Barbie perché, a suo dire, è “pieno di transgender e omosessualità”. Ora spunta la notizia che nel film Barbie è lesbica. Ne sono certissimi alcuni fan.

Siamo tuttə in trepidante attesa per il rilascio del film, 20 Luglio in Italia., del quale, a parte la certezza che lə protagonistə se la spassino tra soleggiate in spiaggia e festicciole pettegolose, non sappiamo molto. Certo, c’è un cast da far impallidire grandi film da premio Oscar: premi nobel per la fisica, rinomate autrici, giudici della corte suprema, presidenti, premi Pulitzer, avvocati. E poco importa, perché, come scritto da Gay.it qualche settimana fa, tuttə possiamo essere Barbie/Margot Robbie, è solo Ken/Ryan Gosling che – poverino – può essere solo sé stesso.

E se tuttə possono essere Barbie, indubitabilmente (?) Barbie può essere lesbica. Anzi, per alcuni fan, nel live action della Warner Bros Barbie è lesbica. I fan hanno formulato una teoria secondo cui Barbie è lesbica nel film di Greta Gerwig e la novità è che potrebbero avere ragione. Oggetto dell’interesse lesbo di Barbie sarebbe Gloria, impiegata della Mattel, ruolo che nel film è interpretato da America Ferrera.

A Time Margot Robbie ha recentemente detto he ha dovuto lottare per includere una scena nel film che il capo della Mattel, Richard Dickson, voleva eliminare perché “non rispecchiava il brand“. Ma l’attrice, in combutta con la regista, ha preteso di girare la tanto chiacchierata scena (no, non sappiamo ancora di cosa si tratti) addirittura davanti a manager, tale Dickinson. Ebbene pare che proprio questa possa essere la scena chiaramente lesbo del film, quella che darebbe a questo live action il definitivo pushing per entrare nella storia di tutti gli universi possibili e immaginari. Barbie lesbica: meraviglia.

Fin dall’annuncio del film Barbie, Greta Gerwig ha mantenuto segreta la trama principale. Nel trailer scopriamo che Barbie viene espulsa da BarbieLand quando inizia a porsi domande di natura etica (let’s say): Barbie aveva iniziato a chiedersi chi sono, che ci faccio qui? Qualcosa di non lontano da astrusi tormenti collodiani, quando Pinocchio da burattino è ormai bambino e si chiede se ne sia valsa la pena. Fatto sta che, espulsa da Barbieland, la nostra amata icona del tutto può essere basta che tu sia felice intraprende un viaggio on the road di kerouakiana memoria per le strade del mondo reale.

Alcuni fan però sono convinti che a Barbie piacciano le donne. E diverse scene nel trailer sembrano supportare questa teoria.

Prima di tutto, Barbie non pare avere un vero interesse romantico per Ken o per gli altri maschi della situa. Evita di baciare il bellimbusto biondo tutto muscoli (povero), evita di avere contatti con altri maschi della situa. E poi c’è Gloria, l’impiegata della Mattel, con la quale Barbie sembra avere un’intesa chimica che il body language non può tradire. Il trailer mostra un chiaro sguardo intenso, “potenzialmente romantico” (copyright popbuzz) proprio quando Gloria invita Barbie a salire in auto, abbandonare il mondo patinato rosa fake di Barbieland per avventurarsi nella nostra vita reale, fatta di delusioni, frustrazioni, dolori, carne viva e grandi casini: insomma le meraviglie della vita.

