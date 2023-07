Barbie, predicatore chiede “il giudizio divino” sul film perché “pieno di transgender e omosessualità” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Mancano ormai solo due settimane all’uscita al cinema di Barbie, live-action diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie negli abiti dell’iconica bambola e Ryan Gosling in quelli di Ken.

Ebbene un predicatore cristiano di estrema destra del Tennessee ha chiesto il “giudizio divino” sull’imminente pellicola Warner a causa dei suoi presunti contenuti LGBTQIA+. Kent Christmas, pur non avendolo ancora visto, ne è convinto.

“Maledico nel nome del Signore questo nuovo film di Barbie che è in uscita, in quanto pieno di transessuali, transgender e omosessualità”, ha tuonato Christmas in un video diventato virale, per poi chiedere a Dio di esprimere un “giudizio divino” sul film.

Christmas è il pastore di Regeneration Nashville, chiesa che ha fondato insieme a sua moglie.

Ad oggi la trama di Barbie non è stata ancora del tutto svelata. Non è chiaro se la pellicola contenga “contenuti LGBTQIA+”, pur essendo immediatamente diventato titolo di culto per la comunità sin dal primissimo trailer.

Lo slogan del film è: “Se ami Barbie, questo film è per te. Se odi Barbie, questo film è per te”.

Robbie e Gerwig hanno precisato di aver voluto spingere il marchio Barbie oltre i suoi canonici confini. L’attrice, che è anche produttrice del film, ha dichiarato al Time che quando ha letto la sceneggiatura ha pensato che la Mattel “non avrebbe mai permesso loro di girare il film“. E invece l’impossibile è diventato realtà Nel cast sono presenti attori e attrici dichiaratamente LGBTQ + come Hari Nef, Kate McKinnon, Alexandra Shipp e Scott Evans.

In sala dal 20 luglio, Barbie potrebbe clamorosamente trasformarsi nel film dell’estate americana, con previsioni d’incasso monster pari a 80 milioni di dollari al debutto. Una cifra a dir poco clamorosa che permetterebbe a Gerwig di battere Christopher Nolan, in uscita lo stesso giorno con Oppenheimer.

