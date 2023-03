Baz Luhrmann, sua figlia replica ai rumor secondo cui il regista sarebbe gay

0:00 Ascolta l'articolo

60enne regista australiano, Baz Luhrmann, nella notte candidato agli Oscar grazie ad Elvis, sua ultima pellicola, ha sempre cavalcato una cinematografia esagerata, barocca, tracimante, post moderna, strizzando l’occhio al teatro, al musical, all’uso della colonna sonora come colonna portante di un intero progetto. Da decenni si rumoreggia sull’orientamento sessuale di Luhrmann, che non solo non ha mai fatto coming out ma è sposato dal 1997 con la scenografa e costumista Catherine Martin, con la quale ha avuto due figli, ovvero Lillian Amanda William Alexander.

La prima, oggi 19enne, ha affrontato via podcast Under the Gloss proprio i rumor che ancora oggi riguardano suo papà.

“Sono stato inseguita a scuola da un camion con a bordo dei paparazzi“, ha ricordato la giovane. “Hanno maltrattato mio padre per un po’. Ricordo in particolare una volta che ero in macchina, e alla radio questo ragazzo diceva, ‘Oggi discuteremo, Baz Luhrmann è gay? Ultime notizie, lui e sua moglie dormono in due camere da letto diverse‘”.

Gli amici di Lilly le hanno addirittura chiesto a scuola se suo padre fosse davvero gay o meno. Quesiti che l’hanno fatta sentire imbarazzata e confusa. “Perché si prendono gioco di me?“, si chiese all’epoca la ragazza. “Io rispondevo, ‘Hanno solo orari di sonno diversi.'”

In quanto figlia di un famoso regista che lavora con vari personaggi famosi, Lilly ha confermato che la sua infanzia non è stata simile a quella di tanti altri bambini. Questo non vuol dire che si senta “traumatizzata“, perché ha voluto precisare “ci sono cose peggiori da affrontare“. Quando ha dovuto iniziare ad affrontare le voci secondo cui suo padre sarebbe gay, Lilly ha per la prima volta notato che “c’era qualcosa che non andava“.

Negli ultimi 31 anni, ovvero dall’esordio del 1992 con Ballroom – Gara di ballo, Baz Luhrmann ha girato solo sei film. Nel 1996 con Romeo + Giulietta di William Shakespeare ha messo il primo piede a Hollywood, vincendo ben 4 Bafta, per poi esplodere nel 2001 con Moulin Rouge!, vincitore di due Oscar, uno dei quali assegnato proprio a sua moglie Catherine Martin, 3 Golden Globe e 2 Bafta. Successivamente sono arrivati Australia, Il grande Gatsby ed Elvis.

