E se l’opera lirica incontra le drag queen?

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Cosa hanno in comune elettronica e Gaetano Donizetti? Passate al Donizetti Opera 2022 per scoprirlo.

In collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti, la direzione artistica e musicale di Francesco Micheli e Riccardo Frizza, e la direzione generale di Massimo Boffelli, torna anche quest’anno a Bergamo – dal 18 Novembre al 4 Dicembre – l’ottava edizione del festival in memoria del celebre compositore bergamasco in una veste unica.

Ad accompagnare opere come La favorite, Chiara e Serafina e L’aio nell’imbarazzo (anche direttamente da casa attraverso la piattaforma Donizetti OperaTube) si unisce il ‘salotto’ di Citofonare Gaeatano, orchestrato da Diego Passoni, Cristina Bugatty, Francesco Micheli e Alberto Mattioli e non mancheranno le chicche: dalle nuove edizioni dei format Parla con Gaetano e Alle Prove con Mattioli, dove gli artisti condividono ricordi, suggestioni e pensieri sul compositore permettendo un’immersione ravvicinata di ogni opera, il dietro le quinte di Road to Festival insieme. al cast, e i giochi del Song Association (disponibili in streaming per gli abbonati alla piattaforma DOTube).

Uno spettacolo che celebra passato e presente, senza paura di sperimentare e uscire dalla propria comfort zone con Mixopera vol.1 e Mixopera vol.2 (usciti rispettivamente lo scorso 4 e 17 Novembre, e disponibili su tutte le piattaforme) progetto musicale nato nel 2021 dove i musicisti dell’etichetta FLUIDOSTUDIO re-interpretano le opere più celebri del compositore in salsa electro e contemporanea.

Da Chiara e Serafina che l’artista polistrumentista Oberdan riesplora come “un’aggrovigliata e assurda storia di un amore impossibile” a L’aio nell’Imbarazzo e La Favorite che vanno a tempo con Playgirl from Caracas e Hey Cabrera. Fino agli inediti di Moscowa SUI Muri, che con Pusher & Stylist porta Donizetti a fare festa nel 2022, e Dispersion di David Blank, ispirato alla cupissima, Lucia di Lammermoor. I Mixtape ci catapultano in una festa visionaria e fuori dal tempo, onorando la visione poliedrica e avanguardista del compositore, unendo il mondo dei club a quello del teatro, e aprendo il sipario alle nuove generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donizetti Opera (@donizettiopera)

Un viaggio tra 1822 e giorni nostri che ci aspetta il 26 Novembre alle ore 17 con l’Opera Family – reading e canto a a cappella accompagnato Ferruccio Filipazzi e il trio di attrici composto da Ilaria Pezzera, Miriam Gotti, e Barbara Menegrado – e il Dies Natalis del 29 Novembre, dall’Elevazione Musicale del mattino nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla festa di compleanno della sera con Happy Birthday Gaeatano, dove a cantare gli auguri ci aspettano H.E.R, Il Romantico, Protopapa, Nat Drag King, Gin Gin Mezzanotte, e Miss Divina in un’esplosione di musica e performance.

Il Donizetti Opera chiude il sipario il 4 Dicembre, in collaborazione con Immobiliare della Fiera, per presentare Signor Gaetano, album del tenore Javier Camarena e il Citofonare Gaetano Live, per commentare tuttə insieme l’ultima recita di Chiara e Serafina.

Che aspettate?

© Riproduzione Riservata