Billie Eilish, volano accuse di queerbaiting e perde follower: ecco cos’è successo

Billie Eilish, piovono accuse di queerbaiting. La giovane cantautrice americana, vincitrice di Grammy Award, è finita al centro di un’accesa polemica dopo la condivisione di uno degli ultimi post su Instagram, una serie di scatti realizzati dietro alle quinte del videoclip del singolo Lost Cause. E per la prima volta dal grande boom mediatico, i follower iniziano a scendere.

Lo scorso 2 giugno Billie Eilish ha pubblicato il brano è finito nel polverone, quarto singolo dell’album in uscita Happier Than Ever, in uscita il prossimo 30 luglio. Nello stesso giorno è stato reso disponibile anche il videoclip di Lost Cause, che vede la cantautrice in compagnia di alcune amiche durante una festa in casa, durante la quale le ragazze si lasciano andare a qualche intimità. Coccole, abbracci, sfioramenti di labbra sul collo, riassunti negli scatti di backstage e pubblicati su Instagram con tanto di didascalia saffica, I love girls. Sotto al post sul social e su Twitter ha preso così forma la polemica sulle allusioni omosessuali messe in scena da Billie Eilish, secondo alcuni pensate per adescare coloro che hanno care le tematiche LGBTQ+ e per cavalcare gli eventi legati al Pride Month.

Billie Eilish, ecco quanti follower ha perso dopo le accuse di queerbaiting

Il “buon” vecchio queerbaiting, con cui Billie Eilish ha avuto a che fare già nel 2019, dopo l’uscita del singolo Wish You Were Gay. All’epoca la cantante dichiarò di aver scritto il brano pensando a un ragazzo di cui era innamorata, ma che non ricambiava il suo sentimento. Quel “spero che tu sia gay” sarebbe quindi stata la giustificazione al rifiuto, dettato dall’orientamento sessuale di lui, non da una banale mancanza di interesse. A differenza di due anni fa, tuttavia, la polemica legata a Lost Cause ha assunto una portata davvero internazionale, tanto da diventare argomento in costante trend da giorni su Twitter.

Le critiche hanno spinto alcuni follower di Billie Eilish a smettere di seguire la cantante su Instagram, tant’è che per la prima volta dal suo boom mediatico l’artista ha perso un’ingente quantità di follower: dagli 87.053.952 a 86.959.737, quasi 100.000 follower in meno e nessun segnale di ripresa. Billie Eilish interverrà in prima persona per dire la sua e porre fine al dramma?