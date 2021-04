Billie Eilish, Rooney Mara e Joaquin Phoenix distribuiscono hamburger a giovani senzatetto LGBT

< 1 minuto di lettura

Billie Eilish ha trascorso un’intera giornata a distribuire hamburger vegani a giovani senzatetto LGBT, in omaggio al primo anno di vita di Support + Feed, programma fondato dalla madre della cantante. Al fianco di Billie due star d’eccezione, ovvero il premio Oscar Joaquin Phoenix e la compagna Rooney Mara.

I tre, insieme al padre di Eilish, Patrick O’Connell, hanno distribuito panini vegani al My Friend’s Place, che da un anno esatto aiuta a sostenere quasi 1.200 giovani senzatetto queer di età compresa tra i 12 e i 25 anni nell’area di Los Angeles, organizzando raccolte di cibo e offrendo vari programmi sanitari e educativi in piena pandemia.

“Quello che abbiamo immaginato come un impegno di pochi mesi è diventato un anno di volontariato a tempo pieno per così tanti e ora, poiché abbiamo visto l’impatto che la ricezione di questo cibo nutriente e delizioso ha avuto per così tante persone, e anche sapendo che ogni pasto che serviamo ha un impatto positivo sul cambiamento climatico, siamo più impegnati che mai!”, ha scritto sui social Maggie May Baird, mamma di Billie che ha poi voluto ringraziarre Mara e Phoenix per la loro partecipazione.

“In un momento in cui la maggior parte delle persone stava a casa, perché preoccupata per la propria salute e sicurezza, Maggie ha ideato e implementato un piano per fornire cibo nutriente alle persone che ne avevano più bisogno”, hanno sottolineato a Variety Mara e Phoenix, dallo scorso settembre genitori del piccolo River, nome scelto in omaggio all’indimenticato fratello dell’attore premio Oscar.