Blanco è “Innamorato” a mezzanotte, il tattoo e le serenate in giro per l’Italia

0:00 Ascolta l'articolo

Il conto alla rovescia ormai è quasi finito: tra poche ore Innamorato, il nuovo e attesissimo album di Blanco, sarà anche nostro. Un album dalla lavorazione intensa e che ha avuto una storia promozionale non proprio convenzionale. Nemmeno un singolo in anteprima ad anticiparne pochi giorni prima l’uscita, sebbene Nostalgia e L’isola delle rose fossero già uscite da tempo. poca pubblicità. Anche la tracklist, per ora, è ancora misteriosissima, fatta eccezione per un paio di titoli: Un briciolo di allegria e Lacrime di piombo.

D’altronde Blanchito è pur sempre Blanchito, ed è bastato l’annuncio di un duetto con l’eterna Mina, in Un briciolo di allegria, per renderlo forse l’album più aspettato di quest’anno. Ma, come è suo solito, Blanco è ricomparso a poche ore dall’uscita dell’album con una delle sue trovate.

Negli scorsi giorni, il cantante è stato avvistato in tre città italiane, intento a fare serenate improvvisate in un piccolo tour informale documentato tramite dirette Instagram che ha mandato in delirio i fan, presenti e virtuali.

Prima è stato pizzicato a Venezia, dove si dice stesse girando il videoclip di uno dei brani presenti in Innamorato. Poi è stato il turno di Firenze, dove ha improvvisato un piccolo concerto nella bellissima piazza Michelangelo – luogo forse non scelto a caso in onore della sua altra metà artistica – coperta di nuvole. Accompagnato da un pianoforte, lasciato solo con la sua voce e il panorama, Blanco ha dato vita a un’esibizione visivamente iconica, con Firenze ai suoi piedi.

Infine è toccato a Napoli, nella caratteristica via dei Tribunali, con indosso una coppola e accompagnato da un elegante chitarrista. Gira voce che Firenze e Napoli siano state registrate per un docufilm, di cui però non si conoscono i dettagli, né tantomeno per quale piattaforma è stato ordinato. Tutto è ancora top secret, ma ci saranno anche riprese del viaggio che Blanco ha fatto in Bolivia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

L’attesa per il nuovo viaggio musicale di Blanchito non potrebbe essere più alle stelle. Lui, invece, non sembra essere troppo preoccupato. Solo una breve frase ad accompagnare questa uscita, che ha raccontato lui stesso con un post su Instagram: “Vada come vada”.

“Qualche giorno fa sono tornato a casa dei miei genitori nella cantina dove ho scritto tutto blu celeste e ho pensato cazzo è assurdo cantavo fino alle 4/5 di mattina o a volte chiudevo i ritornelli delle canzoni prima di andare a lavorare in pizzeria come cambiano le cose…

quando guardo indietro il passato… quando pensavo che fosse tutto una merda in realtà stavo vivendo qualcosa di magico e di ispirazione. Ora c’è questo nuovo disco innamorato e ieri verso notte quando sono passato per la casa nuova, era vuota ed ero solo e mi sono messo a canticchiare ho rivissuto la stessa magia di quello scantinato. Vada come vada”

In ultimo, eccolo pochi minuti fa sfoggiare il tattoo dedicato all’album, in uscita a mezzanotte: “Innamorato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

© Riproduzione Riservata