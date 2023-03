Blanco e Mina insieme, il titolo della canzone è “Allegria”?

0:00 Ascolta l'articolo

Blanco e Mina rilasceranno tra pochi giorni un nuovo brano insieme che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe come titolo “Allegria”.

La grande interprete italiana, 83 anni il prossimo 25 Marzo, e il cantante italiano, 20 anni compiuti il 10 Febbraio, hanno lavorato tra Milano e Lugano al brano cantato insieme, “Allegria”, che sarà contenuto nell’album di Blanco in uscita il prossimo 14 Aprile, ma anche nel prossimo album di canzoni inedite di Mina, che arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro “Maeba”.

“Allegria” è stata chiusa pochi giorni fa nella sua fase di postproduzione finale nello studio milanese di Michelangelo Zocca, che con Blanco costituisce un inseparabile duo creativo.

Mina si era innamorata di “Brividi“, il brano vincitore di Sanremo 2022 di Mahmood e Blanco. È stato già in quel momento che Massimiliano Pani, figlio di Mina, si era mosso per approcciare Michelangelo e far sapere a Blanco che, da parte della inarrivabile Tigre di Cremona, c’era grande curiosità per il percorso artistico del ventenne che ha sbancato ogni record di streaming nel 2021 e 2022. A quel punto Blanco e Michelangelo nel tardo autunno del ’22 hanno inviato a Mina un file con il provino del brano, cantato da Blanco e semi-arrangiato da Michelangelo, chiedendole di pensarci.

Mina si è presa del tempo e ha infine accettato con entusiasmo di collaborare con Blanco e Michelangelo. Quest’ultimo sarebbe il vero artefice di questa impresa, che da qualche settimana rimbalza tra i rumors, insieme a quelli che vedrebbero presto un brano di Paola e Chiara cantato con Max Pezzali.

Da poche ore le voci sono diventate ufficiali. “Allegria”, questo sarebbe il titolo del brano di Mina e Blanco, uscirà tra qualche giorno.

L’uscita dell’album di Blanco, registrato a Los Angeles e rispetto al quale Riccardo ha parlato di “nuovi suoni” è prevista per il 14 Aprile e sarà proprio “Allegria” ad amplificarne il lancio. Nell’album sarà contenuta anche “L’isola delle rose”, canzone pubblicata lo scorso 27 Gennaio, sul quale Blanco (non) ha potuto esibirsi nella sua performance a Sanremo 2023, quando l’artista, in seguito a un problema tecnico, era andato su tutte le furie prendendo a calci i materassi di rose, agghindati per la sua esibizione sul palco dell’Ariston. Un gesto che è costato a Blanco numerose critiche e un procedimento giudiziario ancora in corso. Episodio che ha amplificato polemiche e attenzioni intorno alla star, rinvigorendone una certa mai sopita vena punk. La marachella di Blanco non ha certamente fermato Mina: chissà anzi se la grande signora della canzone italiana non abbia apprezzato ancora di più l’idea di portare allegria e brio nel percorso artistico di un così turbato artista.

“Allegria” sarà fuori tra pochi giorni. L’album di Blanco uscirà il 14 Aprile, le sue date di San Siro e Olimpico sono già sold out. Nessuna notizia, per ora, sulla data di uscita del nuovo album di inediti di Mina, che conterrà anche “Allegria”.

