Paola Iezzi in studio di registrazione, arriva il nuovo disco insieme a Chiara?

Due giorni fa Furore è stato certificato d’oro, a conferma del boom che ha travolto Paola e Chiara Iezzi dopo il ritorno al Festival di Sanremo 2023. Un mese fa il primo live all’Ariston, per una reunion che ha da subito fatto impazzire chiunque.

Se vi abbiamo raccontato che le due sorelle erano inizialmente poco convinte dal brano poi arrivato 17esimo al Festival, Furore sta spopolando sui social, con la coreografia diventata virale su TikTok, in televisione, in radio e nelle discoteche gay, dove è già diventato tormentone in prospettiva estiva. “La verità è che se ci fermiamo un attimo a pensare sembra tutto così surreale, un sogno“, ha scritto Paola sui social festeggiando così l’8 marzo, condividendo un bellissimo abbraccio Instagram con sua sorella. “Invece è tutto vero, soprattutto il coraggio che ci diamo a vicenda, ogni giorno e l’energia che riceviamo da voi, ogni giorno. Quindi oggi si festeggia. Ah, un bacio al patriarcato“.

Nella notte è uscito Furore Pack, con 3 versioni inedite del brano, ovvero un remix, una versione slowed down e una sped up. Ma non è tutto. Perché Paola e Chiara, attese tra aprile e maggio a Roma e a Milano con due concerti quasi interamente sold out, starebbero lavorando al nuovo disco, a 10 anni esatti da Giungla, loro ottavo album in studio. Una volta uscito, era l’11 giugno del 2013, le due sorelle si separarono dopo pochissime settimane.

Nella giornata di ieri Paola ha ridato fiato ai rumor discografici pubblicando due storie Instagram da uno studio di registrazione, scrivendo “finalmente si canta” e “luoghi dove ti senti sempre a casa“.

In studio, va detto, non si è vista Chiara, appena tornata in tv in qualità di attrice grazie alla 3a stagione di Mare Fuori, in cui ha interpretato la mamma di una delle ragazze protagoniste, ma è facile immaginare che le due sorelle stiano lavorando al grande ritorno discografico, al nono disco in studio dopo un decennio di snervante attesa.

