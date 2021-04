Boss Doms: “Pensano sia gay? No problem. Una volta mi hanno urlato una cosa omofoba e dato un cazzottone”

2 minuti di lettura

Produttore e musicista ex chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms, da poco tornato in radio con un suo inedito Pretty Face, si è concesso un’intervista a Le Iene, dove ha inevitabilmente parlato anche del suo storico compagno musicale. Doms e Lauro, infatti, si conoscono da una vita.

“Ci siamo conosciuti in chiesa, lui aveva 7 anni, io 9. Non so se Lauro voglia che si sappia come ci siamo conosciuti. Siamo cresciuti insieme”, ha confidato il Dj, che ha co-scritto insieme al cantante quasi tutti i pezzi passati. “Siamo entrambi gli artefici del nostro successo. Le nostre canzoni abbiamo scritte insieme”. Poi, improvvisa, c’è stata la scissione, ma tutt’altro che polemica. “Avevo bisogno di esprimere me stesso. Siamo fratelli. Un milione di volte hanno pensato che fossimo una coppia”, ha rivelato Doms, che al termine di ogni concerto bacia Achille in bocca, come fatto anche a Sanremo (“Ci hanno detto di tutto, le critiche fanno parte del gioco“). Poi, a precisa domanda “ti dà fastidio se qualcuno pensa che sei gay?“, ha candidamente replicato con un “no”.

Se non fosse che una volta sia stato non solo etichettato come omosessuale, ma anche insultato e picchiato.

L’unica volta che mi hanno urlato una cosa omofoba per strada, erano quattro tipi in auto. Gli ho detto “parcheggia”. È sceso il più grosso di tutti e mi ha dato un cazzottone in faccia incredibile. E io ho continuato a fare il coatto dicendo “non me ne frega niente che siete in 4, sono più coatto di voi”.

Edoardo Manozzi, questo il suo nome, è di Roma, ha 32 anni ed è sposato con la conduttrice radiofonica, modella e deejay Valentina Georgia Pegorer. A farli conoscere Pechino Express. Doms era in gara con Lauro, mentre Valentina, poi vincitrice, con Ema Stokholma. 2 anni fa è nata la loro prima figlia, Minetta. “Come spiegherai a tua figlia che non c’è nulla di male se papà si mette lo smalto?“, ha domandato la Iena. Semplice la replica di Doms. “Bisogna essere aperti mentalmente. E se a scuola la dovessero prendere in giro per questo? Se uno mi prende in giro per una cosa io me lo metto ancora di più“.