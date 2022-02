BUTT Magazine, torna dopo 10 anni il magazine queer

2 minuti di lettura

Non una reunion, ma un vero come back. BUTT Magazine torna dopo 10 anni di assenza dalla scena dell’editoria queer internazionale. Un numero che racconta il ritorno, ma che in realtà è da considerare un continuum. E così si riparte da dove ci aveva lasciatə. Molto è cambiato rispetto a 10 anni fa. E BUTT magazine è pronto nuovamente a raccontare la società di oggi. La rivista di culto sulla vita e sui protagonisti del mondo LGBTQ+ torna con lo stesso intento di un tempo: quello di dare una voce schietta e sexy alla comunità queer tramite la sua piattaforma.

Un numero 30 “ricco di interviste con un cast eterogeneo di spiriti liberi”. Per il ritorno il magazine ha deciso di mettere in cover due giovani ragazzi, Sonny e David, abbracciati nel letto scattati da Clifford Prince King. Solo sette parole, scritte in rosa sulla prima pagina, introducono i contenuti del 30esimo numero.

“Joy, fetish, cissy, substance, hung, positive, femme”

Un issue che è un dialogo intergenerazionale sull’amore e sulla vita di oggi. All’interno delle 100 pagine c’è un ritratto dell’attore del cinema queer francese Félix Maritaud. La regina dei capelli queer Holli Smith, il lavoro degli artisti Ajamu X e Sunil Gupta. E il 75enne AA Bronson intervista la pornostar trans Billy Vega, mentre la 22enne DJ iperpop Babynymph spiega perché gli uomini greci sono troppo discreti.

Per il lancio del magazine BUTT ha avuto il supporto del brand Bottega Veneta, unico sponsor. Il prossimo 3 marzo si terrà il pre-launch del magazine con una speciale installazione di tre giorni al Palais de Tokyo a Parigi in collaborazione con il marchio di Kering.

Dal 4 al 6 marzo la rivista sarà in vendita al Palais de Tokyo, e i primi visitatori riceveranno una t-shirt speciale BUTT x Bottega Veneta edition. Il ricavato sosterrà Urgence Homophobie, un’organizzazione che fornisce assistenza legale e umanitaria alla comunità LGBTQ+ richiedenti asilo in Francia.

BUTT magazine è la rivista di riferimento per intere generazioni queer. Da sempre schietto, colto, onesto e sexy. Sul magazine sono comparsi nomi di spicco come Marc Jacobs, John Water, Francesco Vezzoli e Rick Owens, ma anche i ragazzi della porta accanto. Un magazine dunque inclusivo, vero, fatto dalle persone per le persone. Luogo di condivisione, di informazione e di passioni.

