Campania, transfobia ai danni di una ragazza: ‘Non sarai mai una donna. Suicidati’

L’ultima aggressione transfobica arriva da Altavilla Irpina, in provincia di Avelino, in Campania. La vittima è una ragazza trans di 17 anni, bersaglio di offese da parte di molti concittadini ormai da anni. In particolare, il legale racconta che una donna di 45 anni l’ha presa di mira quasi ogni giorno, attaccandola con frasi del tipo “Sei gay, suicidati“, oppure “Non sarai mai una donna. Chiuditi in casa. Ti devi suicidare“.

La ragazza, che da tempo avrebbe fatto coming out come transgender, ha presentato cinque denunce contro le continue offese della donna e degli altri paesani, che identificherebbero una serie di attacchi iniziati a giugno fino alla mattinata di ieri, giorno della presentazione della denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.

Una furia spropositata quella della donna, che oltre alle offese, avrebbe anche sputato addosso alla ragazza trans, nell’indifferenza generale. Ma non solo, le offese sono state postate anche sui social network, dove l’omofoba avrebbe scritto il nome, cognome e data di nascita della ragazza, scatenando commenti pieni di odio da tutta Italia.

Gli effetti degli attacchi sulla ragazza trans

Tutto questo è iniziato quando la ragazza ha iniziato il processo di transizione, un procedimento già complesso sia dal punto di vista fisico che mentale. L’avvocato Rolando Iorio ha spiegato a Il Mattino:

Si tratta di episodi sconcertanti. Una vera persecuzione. E’ mai possibile che nel 2020 un ragazzino sia perseguitato, sia sputato in faccia per strada, sia spinto al suicidio per una sua scelta? Tutto ciò è inaccettabile.

La denuncia è stato un passo importante e doveroso, poiché la ragazza trans ora ha paura perfino di uscire di casa, per il timore di trovare la donna 45enne e ricevere ancora insulti senza una ragione. Ma secondo la donna denunciata, tutto quello raccontato dalla famiglia della 17enne non è vero. Non avrebbe mai fatto quello di cui è accusata, e ha denunciato a sua volta la ragazza.