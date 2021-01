Can Yaman, da Ferzan Ozpetek a Diletta Leotta tutti pazzi del nuovo Sandokan della tv – la sexy gallery

31enne nato ad Istanbul da un avvocato e da una professoressa di lettere, Can Yaman è esploso grazie al successo di DayDreamer – Le ali del sogno, serie da poco promossa al prime time di Canale 5. Laureatosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012, ha subito iniziato a lavorare come praticante procuratore, per poi dedicarsi alla recitazione.

In un paio d’anni Can Yaman, che parla turco, italiano, tedesco, spagnolo e inglese, è diventato un volto popolarissimo anche nel Bel Paese, con migliaia di fan che solo pochi giorni fa lo hanno letteralmente assaltato a Roma, tra una ripresa e l’altra del nuovo spot De Cecco diretto da Ferzan Ozpetek. Un assembramento talmente sfacciato da costringere la polizia a multare il divo, con un verbale da 400 euro. Proprio tra un ciak e l’altro Can avrebbe fatto coppia con Diletta Leotta, come rivelato dal settimanale Chi, che proprio oggi in edicola pubblica le foto dei due nuovi presunti piccioncini.

“Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore“, si legge sul settimanale Mondadori. D’altronde la conduttrice di DAZN ha chiuso definitivamente con il pugile Daniele Scardina, finendo apparentemente tra le braccia di Can. Proprio Yaman, tra le altre cose, sarà il nuovo Sandokan del reboot tv firmata Lux Vide, al fianco di Luca Argentero.

A seguire una raccolta delle foto social più hot dell’attore.