Carl Nassib, il giocatore NFL festeggia il compleanno del fidanzato: “Il migliore che potessi sognare. Ti amo tanto”

0:00 Ascolta l'articolo

30enne giocatore di football americano per i Tampa Bay Buccaneers della National Football League, Carl Nassib ha fatto la storia nel 2021, con un coming out che l’ha tramutato nel primo giocatore in attività della NFL a rendere pubblica la propria omosessualità. Da pochi mesi Carl fa coppia con Søren Dahl, 30enne nuotatore svedese, specializzato negli stili libero e farfalla. Per festeggiare il compleanno dell’amato, Nassib ha pubblicato sui social dolcissime parole:

“Buon compleanno al miglior ragazzo che potessi sognare. Grazie per aver riso alle mie battute. Jeg elsker dig så meget.”

L’ultima parte si traduce con “ti amo così tanto” in danese. A corredo del post diverse della coppia.

Due anni fa lo storico coming out di Carl, che nell’occasione donò anche 100.000 dollari a The Trevor Project, la principale organizzazione d’America dedicata ai giovani LGBTQ in difficoltà. Il 1º marzo 2022 i Raiders, prima di svincolarlo, hanno fatto un’altra donazione al The Trevor Project di altri 100.000 dollari. Il 15 agosto 2022 Nassib ha fatto ritorno ai Tampa Bay Buccaneers, firmando un contratto di un anno.

Dahl ha partecipato ai mondiali di Kazan’ nel 2015, piazzandosi 28º nei 50 m farfalla e 11º nella staffetta 4×200 m stile libero, con Daniel Skaaning, Magnus Westermann e Anders Lie. Agli europei di Londra 2016 si è è stato eliminato in semifinale nei 50 m e 100 m farfalla, rispettivamente con il 13º e 14º posto, e in batteria nei 100 m stile libero, con il 55º tempo. Ha inoltre rappresentato la Danimarca ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016, dove si è classificato 12º nella staffetta 4×200 m stile libero, assieme ai connazionali Anders Lie, Daniel Skaaning e Magnus Westermann.eb

© Riproduzione Riservata