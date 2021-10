Carriere Alias e dissenso, a Napoli la rivoluzione della Prof.ssa Nera Prota

«Per comprendere le difficoltà e le resistenze delle istituzioni occorre riflettere su alcuni aspetti fondamentali, il primo riguarda la questione della minoranza e di quanto questa desideri preservare il proprio anonimato e la propria privacy. Si tende a pensare che sia inutile attivare le carriere alias poiché non vi saranno richiedenti, si fa una sorta di pre-valutazione “a vista”. Abbiamo invece dimostrato che serve attivarle affinché questa realtà emerga in maniera consistente, si sono state sette richieste nel giro di un mese.

Questa dispercezione è legata ad un immaginario collettivo che associa la transessualità a qualcosa di estremamente eccentrico e visibile, questo non è vero se non in alcuni casi specifici. Altro aspetto importantissimo da considerare è la scarsa informazione sull’argomento nell’ambito delle comunità di docenti, insegnanti, amministrativi etc.etc. Se nelle generazioni più giovani c’è quasi una fame di informazioni e di attenzione a questi temi nelle aree più anziane sussiste una fondamentale ignoranza o peggio una tendenza al pregiudizio e alla reiterazione di comportamenti tesi a consolidare gli antichi “valori” patriarcali che vedono il maschio, etero, cisgender come esempio di successo nella vita e nel lavoro.

Esiste poi una difficoltà oggettiva, non in tutte le istituzioni ci sono persone con il know how adeguato a stendere il regolamento e a seguirne l’attivazione, per acquisirlo occorre entrare in contatto con chi se ne occupa in Italia, segnalo l’importantissimo contributo alla nostra esperienza fornitoci da Paolo Valerio, presidente dell’ONIG (Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere). Attualmente in Italia esistono numerose istituzioni che forniscono questo servizio tuttavia con un regolamento ormai superato, la battaglia in corso in tanti atenei consiste nel rivederli e aggiornarli ampliando la tutela alle nuove necessità “fluide” ovvero che rivendicano un principio di autodeterminazione di genere sfuggendo alle maglie dei canonici percorsi di transizione psichiatrizzati, medicalizzati e chirurgizzati.

Parlare di identità di genere oggi significa parlare dei ruoli di genere e di come essi stiano vivendo una profonda e viscerale trasformazione».