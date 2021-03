Chasten, il marito di Pete Buttigieg ricorda l’orrendo episodio di omofobia vissuto a lavoro

2 minuti di lettura

Come promesso da Joe Biden in campagna elettorale, L’Equality Act è stato approvato alla Camera dei rappresentanti, con 224 favorevoli e 206 contrari, e ora attende lo sbarco al Senato, dove la maggioranza democratica sui repubblicani è appesa ad un singolo voto in più.

L’Equality Act è un provvedimento contro ogni tipo di discriminazione che estenderebbe le protezioni dei diritti civili alle persone Lgbt in tutti gli Stati d’America. Un disegno di legge che andrebbe ad ampliare il Civil Rights Act del 1964, includendo l’identità di genere e l’orientamento sessuale tra le categorie protette dalla discriminazione a livello federale, coinvolgendo protezioni che riguardano il lavoro, richieste di prestiti, istruzione, alloggi pubblici.

Per celebrare l’approvazione alla Camera e chiedere l’immediato bis al Senato, Chasten, marito di Pete Buttigieg, neo ministro dei trasporti, ha raccontato sui social un episodio di omofobia vissuto sul posto di lavoro.

Non dimenticherò mai quando un assistente manager ha scoperto che ero gay in sala relax. Mi si è avvicinato e ha detto “aspetta, è vero che sei un fr*cio?”. Ora, immaginate se al mio manager questo aspetto di me non piacesse. All’epoca per tutti loro sarebbe stato legale in troppi posti d’America accompagnarmi semplicemente alla porta. È tempo di codificare la vera uguaglianza per le persone LGBTQ e approvare l’Equality Act.