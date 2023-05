Che Tempo Che Fa, Marco Mengoni e Elodie conquistano il pubblico sulle note di “Pazza musica”

0:00 Ascolta l'articolo

L’ultima puntata della 20esima edizione di Che Tempo Che Fa sulla Rai è stata più infuocata che mai.

Ieri sera abbiamo assistito all’esibizione live di Marco Mengoni e Elodie sulle note del loro nuovo singolo, Pazza musica. Un brano dal sound un po’ ‘ funky afroamericano, come detto da Mengoni stesso, lontano dai tormentoni estivi reggaeton, e che comunque è riuscito a diventare immediatamente la hit del momento.

Un’esibizione, negli studi Rai di Milano, unica, che ha mostrato ancora una volta al grande pubblico il talento di questi due artisti, nati rispettivamente ad X Factor 3 e ad Amici 15, che nella vita come sul palco godono di una particolare sintonia che li rende ineccepibili. Anche in tema di stile!

Per l’occasione, infatti, Mengoni ha deciso di sfoggiare un abito di Valentino Black Tie Fall/Winter 2023-24 collection con classica camicia bianca, giacca nera e cravatta abbinati con un audace short nero. Anche Elodie magnifica, in un look tailleur optical black and white della stessa collezione (entrambi indossavano anche Valentino Garavani shoes). Styling firmati da Lorenzo Posocco.

Il brano Pazza musica parla del desiderio di libertà, di fuggire dalla realtà proprio attraverso la musica.

Un successo che arriva in un periodo decisamente fortunato sia per Marco Mengoni – vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e di ritorno da Liverpool – sia per Elodie che proprio la scorsa settimana si è aggiudicata il suo primo David di Donatello per la migliore canzone originale con “Proiettili”, parte della colonna sonora del film Ti mangio il cuore, in cui ha interpretato la protagonista.

Al termine dell’esibizione Marco Mengoni e Elodie si sono fermati in studio a Che Tempo Che Fa e si sono raccontati al padrone di casa Fabio Fazio che non ha esitato a complimentarsi con loro e ha voluto ricordare al pubblico alcune tappe dei loro tour che partiranno rispettivamente questa estate e a novembre prossimo.

In vista del mese del Pride, Fazio ha poi voluto ricordare la vicinanza dei due artisti alla comunità LGBTQI+ sottolineando come sia Marco che Elodie ci mettano sempre la faccia. Il primo ce lo ha dimostrato di recente quando all’Eurovision 2023 ha sfilato con la bandiera Pride Progress e quando si è schierato contro il governo Meloni; la seconda, invece, prendendo parte con coraggio e determinazione agli eventi del Pride come madrina ed esponendosi pubblicamente sul tema.

L’intervista si è poi chiusa con un mazzo di rose rosse per Elodie; Mengoni, invece, è rimasto a bocca asciutta e ha salutato con “Aspettavo i miei fiori!”. Intanto, l’appuntamento con i due divi della musica italiana è per la prossima stagione del talk show. L’invito, infatti, per loro è già arrivato direttamente da Fabio Fazio che a partire dal prossimo autunno condurrà Che Tempo Che Fa sul Nove, sempre in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

