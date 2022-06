Elodie vs. Giorgia Meloni: “Vedo una donna molto arrabbiata. Io vado in terapia e non la sfogo sugli altri”

2 min. di lettura

Fresca madrina del Roma Pride, concluso al termine di una memorabile giornata con concerto ai piedi del Vittoriano, Elodie campeggia sulla copertina di Sette, magazine del Corriere della Sera.

Una lunga intervista, quella concessa a Luca Mastrantonio, in cui la cantante ha parlato del Pride capitolino e della sensazione vissuta in quel caldissimo e straordinario pomeriggio di Orgoglio, rivendicazioni e passione: “C’era mia nonna, mia mamma, mia sorella e la compagna. Quando siamo partite dal Qube per arrivare a piazza della Repubblica, la prima tappa delle 4, mi sono commossa. Nella vita non ti immagini di finire in determinati posti con determinate persone. Penso a me da piccola, al fatto che sì volevo cantare, e ci sono riuscita. Ma come persona, come essere umano, avrei voluto essere quella che sono, che sa stare dalla parte giusta“.

Una posizione facile da scovare e da prendere, quella al fianco di una comunità bisognosa di diritti, perché “quando c’è amore e comprensione e ci si ascolta sei nel posto giusto, è bello. È brutto quando le persone limitano la libertà degli altri, è la parte sbagliata. Possiamo chiamare i filosofi, i plurilaureati e parlarne per anni, con chiuque, anche con dio se scende in terra, se esiste… c’è poco da fare: dobbiamo tutti avere gli stessi diritti“.

Un messaggio chiaro, ineccepibile, da inviare a quella destra nazionale che ancora oggi continua a fare la guerra alla comunità LGBTQ nazionale. Con in testa Giorgia Meloni, fresca di comizio choc in Spagna. E anche qui Elodie non ha timore di esprimere un’opinione netta.

“Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme. C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia”.

Un presente costellato di successi radiofonici per Elodie, con l’amore segnato dal complesso rapporto con Marracash, prima amato, poi lasciato, forse ora ritrovato. “Ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso. Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice“.

