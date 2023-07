Chi è Aneesh Sheth, l’attrice transgender di Red, White, & Royal Blue

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Udite udite, c‘è un nuovo film super gay all’orizzonte.

In arrivo il prossimo 11 Agosto su Prime Video, Red, White, & Royal Blue promette di essere l’evento queer dell’estate (qui potete vedere il trailer ufficiale), ma il film – tratto dall’omonimo best-seller di Casey McQuiston – che ripercorre la fittizia storia d’amore tra il figlio del Presidente degli Stati Uniti e il Principe Harry – interpretati rispettivamente da Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine – promette non poche sorprese.

Se non potete pù dell’ennesima fan-fiction con due stangoni protagonisti e innamorati, nel cast brilla anche Aneesh Sheth, attrice trans di origini indiane pronta a deliziare lo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aneesh Sheth (@aneeshtheactress)

Innamorata della recitazione sin da quando era bambina, Sheth approda davanti la macchina da presa solo nel 2008. Dopo la sua transizione, nel 2011 appare in dude episodi della sitcom NBC Outsourced, il medical drama New Amsterdam, e il cult horror della Fox The Walking Dead.

Il primo ruolo importante arriva nel 2019 con la terza stagione di Jessica Jones, dove interpreta il ruolo dell’assistente e detective Gillian affianco la protagonista Krysten Ritter.

Nella serie Marvel Sheth ha avuto modo di intepretare una donna transgender dove l’identità di genere non è il fulcro principale, ma vive sullo schermo come qualunque altro personaggio, cisgender o meno: “Sono transgender e il personaggio di Gillian è altrettanto trans. Ma non viene menzionato nello show, e non c’è alcuna narrazione intorno la sua identità” ha dichiarato in un’intervista con iNews “Penso sia meraviglioso perché le persone trans esistono nel mondo, e non si tratta sempre di far girare tutto intorno alla loro transessualità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aneesh Sheth (@aneeshtheactress)

Stesso accadrà in Red, White, Royal Blue, dove interpreterà i panni di Amy, agente segreto e bodyguard del first-son Alex. Nel romanzo come nel film, la transessualità di Amy non è mai il focus, ma al contrario promette di essere uno spassoso e adorabile personaggio secondario.

“Come posso anche solo iniziare a descrivere questi tre mesi? Essere parte di questo film ha cambiato la mia vita, in modi che non credevo possibili. Mi mancherà chiunque in questo team; abbiamo passato tempi stupendi girando questo film” ha scritto Sheth su Instagram. Postando una polaroid che la vede insieme ai due protagonisti, l’attrice ha ringraziato Perez e Galitzine, aggiungendo: “Siete i mei angeli, e vi amo con qualunque fibra della mia anima e cuore”.

Red, White, and Royal Blue soddisferà le aspettative? Ancora qualche settimana per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata