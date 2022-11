Chris Evans e suo fratello Scott in prima fila a sostegno della comunità LGBTQI+

2 min. di lettura

Ex Torcia Umana dei Fantastici 4, uomo più sexy del mondo e ad oggi ancora Captain America targato Marvel, Chris Evans è tornato a spendersi in prima persona per il bene della comunità LGBTQI+ insieme a suo fratello Scott, che è gay dichiarato. I due Evans hanno deciso di sostenere It Gets Better, progetto fondato da Dan Savage e da suo marito Terry Miller, a seguito del suicidio di alcuni ragazzi causato da episodi di bullismo omofobo.

“Nell’ultimo anno, abbiamo visto i giovani LGBTQ+ presi di mira a un ritmo allarmante”, hanno scritto i due Scott in una dichiarazione congiunta. “Sono state presentate più di 300 leggi in tutto il Paese con l’obiettivo di privare i bambini LGBTQ+ dei loro diritti fondamentali. Meno di due settimane fa, quando cinque persone sono state uccise e altre 19 ferite in una sparatoria nel Club Q a Colorado Springs, diversi legislatori hanno risposto con preghiere e cordoglio. Questo è il momento di farsi avanti e diventare alleati, per garantire che i giovani LGBTQ+ siano circondati da una comunità che li sostenga e li elevi incondizionatamente”

Chris e Scott si sono poi soffermati su It Gets Better e sul perchè abbiano scelto proprio questa come causa da sostenere.

“Il progetto It Gets Better utilizza media, narrazione e risorse educative per elevare, potenziare e connettere le persone LGBTQ + in tutto il mondo”. “Il loro lavoro sta aiutando a fornire ai bambini le competenze per migliorare le loro comunità, contrastare la negatività e opporsi al fanatismo. E il progetto It Gets Better non sta solo facendo questo lavoro negli Stati Uniti. Il suo programma di affiliazione globale sta lavorando per conto di LGBTQ+ in 19 Paesi in tutto il Pianeta”. “Sappiamo che ci sono un sacco di cause meritevoli che potete sostenere, ma vi stiamo incoraggiando a fare un investimento nei giovani LGBTQ+ oggi. Unisciti a noi per aiutare il progetto It Gets Better e a raccogliere $ 20.000 entro mezzanotte. Questi ragazzi sono il futuro e, con il tuo sostegno, il loro futuro potrà sembrare luminoso”.

Scott Evans, visto negli abiti di Oliver in Grace and Frankie, sta ora girando Barbie di Greta Gerwig, mentre Chris, attualmente sul set di Red One, sarà a breve di nuovo in sala con Pain Hustlers e Ghosted. Scott ha fatto coming out in famiglia all’età di 19 anni e ha sempre avuto il proprio sostegno del fratello maggiore Chris, che non a caso l’ha definito “vera fonte di ispirazione per me”.

