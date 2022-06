Chris Evans e il bacio queer in Lightyear: “È frustrante doverne parlare, dovrebbe essere la norma”

2 min. di lettura

Da oggi nei cinema d’Italia, Lightyear sta facendo parlare di sè per la prima storica coppia queer di un lungometraggio animato Disney Pixar, con tanto di tenero bacio. Bandito in 14 Paesi per quel semplice gesto d’affetto, Lightyear era stato inizialmente ‘censurato’ dalla stessa Pixar, con gli animatori in rivolta nel chiedere il ripristino di quel dolce bacio di pochissimi secondi. Chris Evans, che in lingua originale doppia il protagonista Lightyear, ha pubblicamente ringraziato la Pixar per aver reintrodotto il bacio tra la space ranger Alisha Hawthorne (doppiata da Uzo Aduba) e l’amata compagna.

“Voglio dire, è fantastico. Per quanto sia fantastico – e sai, mi è stata posta la domanda un paio di volte – è bello ed è meraviglioso, mi rende felice”.

La star Marvel ha quindi espresso le sue speranze per una futura e più ampia rappresentazione LGBTQ+ nei film Disney e Pixar. “È difficile non essere un po’ frustrati dal fatto che debba anche essere un argomento di discussione. Che proprio queste siano le “notizie””. “L’obiettivo è che si possa arrivare a un giorno in cui sarà la norma, che non saranno più acque inesplorate. Quest rappresentazione a 360° deve essere il modo in cui realizziamo i film. È un onore far parte di qualcosa che sta compiendo simili passi, ma un giorno guarderemo indietro a questi anni e saremo scioccati dal fatto che ci sia voluto così tanto tempo per arrivarci“.

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Indonesia, Malesia e Libano sono solo alcuni dei 14 territori che hanno censurato la pellicola, a causa di quel bacio. Ma Galyn Susman, produttrice di Lightyear, ha già annunciato che non ci sarà nessun taglio, pur di uscire nei suddetti Paesi.

Da sempre alleato della comunità LGBTQ+, Chris Evans ha un fratello dichiaratamente omosessuale. Scott Evans, conosciuto per il ruolo del poliziotto Oliver Fish nella sitcom One Life To Live. “Non ho mai avuto reazioni negative o critiche per le posizioni che ho preso nel corso della mia carriera a suo sostegno o a sostegno dei diritti umani in generale… spero che la cosa rimanga così e che io possa andare avanti con le mie battaglie“, rivelò Chris nel 2016.

