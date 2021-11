Grace and Frankie, concluse le riprese della settima e ultima stagione

< 1 minuto di lettura

Le riprese della settima e ultima stagione di “Grace and Frankie” sono state ufficialmente completate nella giornata di ieri, dopo i ritardi causati dal Covid-19. Un’ultima stagione da 16 episodi, con i primi 4 diffusi a sorpresa su Netflix lo scorso agosto. Ne mancano all’appello 12, con il colosso streaming chiamato ad annunciare una release ufficiale. Facile immaginare lo sbarco in streaming direttamente nel 2022.

In Grace and Frankie, Jane Fonda (“Grace”) e Lily Tomlin (“Frankie”) sono due donne le cui vite vengono sconvolte dalla notizia che i loro mariti sono gay e hanno deciso di lasciarle per andare a vivere insieme. Inizialmente “nemiche”, queste due donne si trovano improvvisamente a dover costruire un’improbabile alleanza per affrontare insieme un futuro incerto e dare un nuovo significato alla parola “famiglia”. Il tutto accompagnato da tantissime risate, qualche lacrima e molto buonumore.

Al fianco di Fonda e Tomlin troviamo Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker, June Diane Raphael, Ethan Embry, Baron Vaughn, Peter Gallagher. Con i suoi 94 episodi, Grace and Frankie è diventata la serie più longeva della storia Netflix, superando i 91 di Orange is the New Black. In 7 anni la serie è stata nominata a 13 Emmy, a un Golden Globe e due SAG, senza mai vincerne neanche uno. Immeritatamente.

Sui social lo staff ha voluto celebrare l’ultimissimo giorno di riprese. Luke Miller, direttore della fotografia, ha festeggiato l’intero cast con una foto di gruppo, in spiaggia al tramonto: “Probabilmente la migliore foto di gruppo che abbia mai scattato. Lavorare con questo gruppo di persone ha cambiato la mia vita. Tutti sorridono, riflettendo la vera gioia che queste ultime 7 stagioni sono state. È stato un lavoro da sogno e lo rifarei volentieri“.