Bollywood, primo storico film gay bandito da Emirati Arabi Uniti e Kenya

Nei cinema indiani si è appena scritta la storia grazie a Shubh Mangal Zyada Saavdhan (Extra Careful of Marriage), primo storico film di Bollywood con protagonista una coppia gay. Una commedia romantica che ruota attorno a Kartik Singh e Aman Tripathi, chiamati a convincere la famiglia del secondo ad accettare il lor amore, se non fosse che i suoi genitori vogliano costringerlo a un matrimonio combinato con una donna.

Ben accolto in patria, il film è stato censurato in Paesi come Emirati Arabi Uniti e Kenya, come ufficializzato a Reuters da Hitesh Kewalya, regista e sceneggiatore.

Sì, l’hanno vietato. Sono solo felice e orgoglioso di vivere in un Paese in cui l’omosessualità sia stata depenalizzata, dove siamo ora in grado di realizzare e guardare film come questi in cinema pubblici.

Il divieto in Kenya è stato annunciato da Ezekiel Mutua, CEO del Kenya Film Classification Board: “Il film è peggiore rispetto ad altri che abbiamo bandito in passato, in quanto ha scene che coinvolgono bambini in pratiche omosessuali e tenta apertamente di legittimare il matrimonio tra persone dello stesso sesso“. “L’omosessualità è illegale in Kenya. Inoltre, il Kenya è una nazione timorata di Dio che attribuisce un grande valore alla famiglia, un’istituzione derivata da un’unione tra due persone di genere opposto. Chi vuole consumare tali contenuti può andare a guardarlo in India, dove è stato girato il film, o in qualsiasi altro paese in cui è consentita l’omosessualità. Il Kenya non sarà la discarica di quella sporcizia che cerca di distruggere l’istituzione della famiglia e la nostra identità culturale“.