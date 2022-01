Drusilla Foer: 10 cose da sapere, dai mariti a Tina Turner

2 minuti di lettura

Drusilla Foer è tra le prime grandi sorprese del Sanremo 2022: irreverente, anticonformista, e grande spalla della nostra comunità.

Inclusa nella squadra delle 4 co-conduttrici che affiancheranno Amadeus – insieme a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli e Marciachiara Giannetta – Drusilla è una rassicurazione, una boccata d’aria fresca per uno show sostenuto, a larga scala, da maschi oltre i cinquanta.

Ma chi è l’artista toscana? Sediamoci comode. E ripassiamo 10 cose da sapere su Drusilla Foer.

1) Drusilla è alter ego del fotografo, cantante, pittore, e attore Gianluca Gori.

Ma lei ci tiene a specificare che Gianluca è solo un tizio con cui ha preso un tè una volta.

“Sostiene di avermi inventata, ma credo che non possa avere una tale genialità” dichiara.

2) È senza pregiudizio e un po’ attempata, nutrita dalle più grandi figure della storia teatrale come Paolo Poli, Alighiero Noschese, ma anche Elsa Martinelli e Diana Vreeland. Non chiedetele l’età, perché lei ha “un certo numero di anni che tende a non prendere in considerazione“, tra l’indefinito e l’indefinibile.

3) Prende il nome dal battello dove una notte i suoi nonni hanno fatto del sesso sfrenato in America. Nelle sue parole: “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma”.

4) Cresce a Cuba in una famiglia altolocata, ma non chiamatela nobildonna. Ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle morte in un incidente aereo. È anche zia di Ginevra e Giacomo, che ammette essere il suo preferito. “Tutto la zia” dice “Collo lungo e irrequietezza geografica”.

5) Ha girato il mondo tra Chicago, Parigi, Bruxelles, Viarreggio, Madrid, e New York. Nella Grande Mela ha aperto il “Second Hand Dru”, negozio di vestiti usati ma anche terra di ritrovo per artisti, rockstar, grandi menti, o “persone semplicemente speciali”.

6) Lei e una delle sue migliori amiche, Tina Turner, sfrecciavano in moto per le strade dell’America. Tra le grandi amicizie include anche Andy Wahrol, Gandhi, e Karl Lagerfield.

7) Si è sposata due volte: la prima con con un texano, da lei definito “molto brutto” e la seconda con Hervé Foer, discendente della famosa famiglia Dufour (esatto, le caramelle), da lei definito un uomo con “grande capacità di ascoltare e amare”.

8) Inizia a far innamorare con delle performance sul web, ma vola sul palinsesto televisivo nel 2012 nel programma “The show must go off” di Serena Dandini, fino al 2017 quando sostituisce Mara Maionchi come giudice di Strafactor (il programma di approfondimento di X Factor) affiancata da Elio e le Storie Tese e Jack La Furia. Nel 2020 conquista il pomeriggio di Rai 1.

9) Nel 2012 ha debuttato anche sul grande schermo: nel film “Magnifica Presenza”, diretta da Ferzan Ozpetek, interpreta una splendida signora dal giubbotto leopardato che cita Blanche Dubois.

10) Alternandosi tra web (ma odia i selfie e l’ingolfamento di informazioni che ci sommergono) e teatro (è interprete e autrice dello spettacolo “Eleganzissima” su direzione artistica di Franco Godi), Drusilla ama le cene, Judy Garland, Lady Gaga, il total black. Dichiara che l’unico lusso che può permettersi è Ornella, sua domestica e punto di riferimento:

“A lei devo tutta la solidità che posseggo, che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza.”

