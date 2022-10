Coming Out, le parole di Gay.it Community

2 min. di lettura

Nella giornata internazionale del Coming Out, sul canale Instagram d Gay.it abbiamo chiesto alla nostra Community di sintetizzarne il significato in una parola.

Cosa significa per te il coming out in una parola?

Si tratta di un argomento macroscopico, sul quale esiste una gigantesca produzione di opinioni, teorie, critiche e soprattutto narrazioni. Noi abbiamo chiesto a Gay.it Community di essere brevi, concisi e di provare ad affidare ad una sola parola la responsabilità di sintetizzare il Coming Out, nella sua esplosione di significato.

Ne è uscito un ritratto prismatico, dalle molteplici sfumature. Ecco una raccolta dei messaggi che più ci hanno colpitə.

Per moltissimi la parola che più esprime il significato del Coming Out è “Libertà“.

Altrə hanno scritto: “Respiro”, “Conquista”, “Vivere”, “Sollievo”, “Accettazione”.

Molte persone hanno scritto: “Rivoluzione”. E anche “Possibilità”. Una persona: “Universo”.

C’è chi ha scritto “Sincerità” e chi ha scritto “Leggerezza”. Per qualcunə il coming out è “Rinascita”, per altrə è “Transizione”, e ancora “Unicità”, “Esplosione”, “Dignità”. Alcune persone hanno scritto “Grazia”. Una persona ha scritto “Catarsi”.

C’è chi ha preferito utilizzare qualche parola in più. Per qualcunə il coming out significa “Esprimere sé stessi”, per altrə “Libertà di essere”.

C’è chi ha scritto che il coming out porta a “Non nascondersi più“, ma anche “Serenità ed equilibrio mentale“. E ancora, una persona ha scritto “Leggerezza perché vengono meno gli sfinimenti e lo starci male“. È stato scritto anche che il coming out significa “Scoprire cosa vuol dire respirare“. E ancora “Libera espressione di sé stessə“. E anche “Una consapevolezza di sé stessi“. Pe qualcunə il coming out è “L’inizio di una nuova vita“.

Coming out è per una persona “Il crollo stridente delle sbarre di colpa che mi sono costruita tutt’intorno per tutta la vita“. Per un’altra “Non sentire di nascondere qualcosa alle persone a cui tengo di più“. “Libertà, sincerità, verità assolute” ha scritto qualcunə che ha rifiutato la sintesi.

“È il cambiamento che ti fa vedere finalmente il mondo dagli occhi di un adulto” ha scritta una persona. “Ammetterlo a me stesso senza paura degli altri né di me” un’altra. E ancora “Necessità di non mentire più a me stesso e agli altri“.

Ci sono stati anche messaggi di amarezza e di richiesta di supporto: “Uno strappo immenso che non riesco a fare con i miei genitori per paura, ma sarebbe giusto farlo” ha scritto una persona. Un’altra “Una necessità… ma purtroppo un obiettivo mai raggiunto“.

Una persona ha scritto che il coming out “È un’emerita ca**ata…. chi mi ama, mi ama per quello che sono con loro, non c’è bisogno di dire la sessualità“.

C’è chi ha dato un significato di confronto con sé stessi: “Il dubbio di ciò che sono, le risposte a domande che altrimenti non mi sarei posto” ha scritto qualcunə.

“Terrore di essere escluso dalla società e felicità per essere me stesso sempre senza filtri” ha scritto una persona.

Alcune persone hanno scritto “Paura”.

