Consigliere di Forza Italia: “Famiglia solo papà, mamma e figlio, il resto sono porcherie, un surrogato”

Arriva da Venaria Reale, comune alle porte di Torino, l’ultima bordata di insulti alle famiglie arcobaleno da parte del centrodestra nazionale. Rosario Galifi, consigliere comunale di Forza Italia, ha infatti volgarmente attaccato le famiglie omogenitoriali.

“Quando parliamo di famiglia ne intendo una sola, il resto è un surrogato“, ha precisato il consigliere, per poi sottolineare come il suo matrimonio, in piedi da oltre 50 anni, non sia paragonabile “a quelle porcherie lì“. Tutto ciò mentre si discuteva in aula la mozione dedicata a Orlando Merenda, 18enne suicidatosi la scorsa settimana a Torino, per aderire alla carta d’intenti Re.A.D.Y – Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che ad oggi coinvolge circa 60 amministrazioni.

“Approvando questa mozione mi chiedo quando faremo il primo gay pride a Venaria?“, ha proseguito Galifi. “Abbiate pazienza, ho 73 anni mi sono sposato a 20 anni, genitore 1 – genitore 2 non mi danno nessun fastidio ma quando parliamo di famiglia ne intendo una sola papà mamma e figlio, il resto è tutto un surrogato di famiglia. Ognuno se la canta e se la suona come vuole ma non potete mettere in dubbio il discorso delle famiglie”.

Immancabile la polemica politica, con il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi, centrodestra, che ha presto preso le distanze dal consigliere di Forza Italia, rimarcando come “ha detto cose che non condividiamo e ho chiesto pubblicamente di scusarsi. È un’uscita infelice di cui risponderà anche perché il tono della serata era diversa. Nello stesso consiglio abbiamo approvato due mozioni diverse, oltre all’adesione della carta, mozione presentata dalla minoranza, abbiamo approvato la mozione della maggioranza che sancisce Venaria città contro le discriminazioni così da ampliare le nostre stanze d’ascolto municipale e carabinieri contro qualsiasi tipo di violenza. Credo il consigliere non abbia capito lo spirito del consiglio. Ho chiesto di scusarsi“.