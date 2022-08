Cosa sta succedendo tra Britney Spears e Kevin Federline? Resoconto della diatriba

3 min. di lettura

Per Britney non c’è pace. Libera di conversatorship – che l’ha tenuta sotto il monito del padre per più di 15 anni senza possibilità di decidere per sé – la popstar si ritrova a rispondere alle accuse di un’altra figura fastidiosa: l’ex marito sanguisuga Kevin Federline.

A 15 anni di distanza dal divorzio nel 2007, Federline ha dichiarato in un’intervista con il Daily Mail che i figli, Sean Preston e Jayden James – rispettivamente di 15 e 16 anni – non hanno intenzione di vedere la madre: “I ragazzi hanno deciso di non vederla in questo momento. Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che l’hanno vista.” Federline ha anche riportato che i figli non hanno voluto partecipare al recente matrimonio della madre con Sam Asghari, nonostante il suo avvocato Mark Vincent Kaplan, riportò a People che Sean e Jayden sono più che felici per la madre e sperano in uno splendido futuro per lei e Asghari. Federline ha continuato aggiungendo che questo “non è nemmeno il peggio“: K-Fed riporta che i figli si sentono a disagio a causa delle numerose foto in topless della madre sul suo profilo Instagram: “Forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi” dice Federline ai figli, per poi ribadire “Questo non toglie che per loro sia dura”. L’ex marito ha accompagnato le dichiarazioni con un vecchio video in cui Spears sgrida i figli: “Questa è casa mia” urla Spears nella clip “Se voglio entrare qui e darvi una lozione per il viso perché è ruvida meglio che iniziate a rispettarmi, è chiaro? Sono una donna, ok, siate gentili con me, avete capito?” dice Britney nella clip.

Le infelici dichiarazioni hanno visto il contrattacco di Spears, non più intenzionata a sottostare al chiacchiericcio di chiunque e determinata a prendere il controllo della propria narrazione: “Mi rattrista sentire che il mio ex marito ha deciso di mettere bocca nel rapporto tra me e i miei figli. Come tutti sappiamo, crescere dei ragazzi adolescenti non è facile per nessuno.” scrive nelle stories “Mi preoccupa, visto che il motivo si basa sul mio profilo Instagram. È stato molto prima di Instagram.. a loro ho dato tutto… solo una parola: offensivo”. Nelle stories Spears parla di due adolescenti maleducati, che venivano a trovarla solo per chiudersi subito nelle proprie camere: “Perché venire a trovarmi se non mi parlano nemmeno?” scrive la popstar aggiungendo “Gli adolescenti sono difficili da gestire a quell’età… ma andiamo! C’è la maleducazione e c’è l’odio.”

Alle stories è seguito un post dove Spears ha ampliato ulteriormente la sua versione dei fatti, specificando che è rimasta sotto tutela per più di 13 anni e di esserne uscita solo lo scorso Novembre: “Potrei fare MOLTO di più che andare in topless sulla spiaggia come una bambina. Non mi sorprende che anche loro rilasceranno delle interviste, così come ha fatto il resto della mia famiglia. Non sono affatto sorpresa del loro comportamento e del loro approccio a ciò che ho dovuto affrontare. Ricorda che i traumi e gli insulti che derivano dalla fama e da questo lavoro non riguardano solo me, ma anche i miei figli.” concludendo: “Sono solo un essere umano e ho fatto del mio meglio.”

Anche il marito Sam Asghari ha preso le difese di Spears, sottolineando che non c’è alcuna validità nelle dichiarazioni di Federline e che dire certe cose pubblicamente è un atto irresponsabile: “I ragazzi sono molto intelligenti, presto avranno 18 anni, prenderanno le loro decisioni e, alla fine, potrebbero rendersi conto che la cosa ‘difficile’ è stata avere un padre che non si è impegnato a essere un buon modello per loro in più di 15 anni” dichiara Ashgari, per poi augurare il meglio a Federline nella speranza di trovare un accordo pacifico per tutte le parte coinvolte, e concludere: “Ma, per ora, tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua bocca”.

