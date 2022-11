Cristina D’Avena celebra 40 anni di carriera con un album speciale e tanti duetti inaspettati

2 min. di lettura

C’è una voce che ha accompagnato la nostra infanzia, cantando le sigle dei cartoni animati che abbiamo amato facendole diventare quasi delle hit che ancora oggi non smettono di essere ascoltate. Ed è quella di Cristina D’Avena. La cantante bolognese, classe 1964, è diventata uno dei simboli della cultura pop italiana e quest’anno, arrivata a quarant’anni di carriera, ha deciso di festeggiare con un album speciale.

“Cristina D’Avena 40 – Il sogno continua” è il titolo di questo speciale album che racchiude i più grandi successi della cantante, arricchiti da inediti e rarità, pubblicato in tre cofanetti nel corso dell’anno. Una nuova avventura che è iniziata lo scorso aprile e che ora continua con una novità: un cofanetto in cui alcune delle sigle più amate compaiono sotto forma di duetti.

Un bellissimo modo per celebrare una carriera che ha segnato in modo così importante la televisione italiana e che è iniziata nel 1982. Una Cristina diciassettenne si presenta a un provino per cantare la sigla della versione italiana di Pinocchio e da lì la sua carriera prende il volo: diventa così l’interprete di “Bambino Pinocchio” di Augusto Martelli – il cui 45 giri è subito un caso commerciale – e firma un contratto con la Five Record, la casa discografica di Canale 5. Il resto, come si suol dire, è storia.

Nel cuore soprattutto dei più piccoli, con centinaia di singoli all’attivo, Cristina D’Avena si è trasformata in una vera e propria icona del nostro immaginario. Con il suo album speciale, la regina dei cartoni animati ha riportato alcuni grandi classici come “Kiss Me Licia”, “Mila e Shiro” e “Occhi di gatto”. Per il cofanetto di duetti, invece, la voce di Cristina ritorna su alcune sigle più recenti, forse anche meno conosciute, e per farlo porta sull’album una serie di collaborazioni con grandi personaggi della musica italiana, dai più classici ai più moderni.

Da poco svelati, i nomi che compaiono al fianco di Cristina sono quelli di Orietta Berti, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio, ma anche Myss Keta ed Elettra Lamborghini, solo per citarne alcuni. Questa la tracklist dei duetti che ci attendono:

“Il Valzer Del Moscerino” feat. Orietta Berti

“Magica Doremì” feat. Lorella Cuccarini

“Tazmania” feat. Albe

“Hamtaro Piccoli Criceti, Grandi Avventure” feat. M¥ss Keta

“Mew Mew Amiche Vincenti” feat. Elettra Lamborghini

“Pokémon” feat. Alfa

“Calimero” feat. Cristiano Malgioglio

“What’s My Destiny Dragon Ball” feat. Jr Stit

“Faccio La Brava” feat. Dj Matrix & Amedeo Preziosi

