Cyguy ci presenta le sue bambole LGBTQ

Cyrus Bronock aka Cyguy è un creatore di bambole originario di New Orleans, che ha reso la sua passione, una vera e propria professione; per anni è stato Retail Manager prima di rendersi conto che creare bambole delle star per divertimento sarebbe stato il suo lavoro a tempo pieno.

Quasi tutte le bambole che crea vengono commissionate da una clientela abbastanza variegata, non solo i privati ma anche le stesse celebrità amano avere la propria riproduzione in miniatura alta 30 cm, tra queste Mariah Carey, la cantante Belinda Carlisle e tante altre; e non mancano anche le richieste più strambe : “Mi è stato chiesto di realizzare la bambola di una celebrità nella cassa da morto dopo che questa era defunta!”

Cyguy è specializzato in icone gay come Madonna, Wonder Woman, Janet Jackson, Barbra Streisand, Taylor Swift; il suo ultimo progetto questa volta ha voluto celebrare la comunità LGBTQ con una serie di bambole queer che enfatizzano alcuni codici estetici sessuali: ” È un progetto personale, nato dal mio amore per la nostra straordinaria comunità LGBTQ e da quello per le bambole ovviamente. Sento che è importante rappresentare la nostra fantastica comunità sotto forma di una bambola artistica e in modo celebrativo.