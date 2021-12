Cynthia Millen attacca la nuotatrice trans* Lia Thomas: “Le identitÃ  di genere non nuotano, distrugge lo sport”

2 minuti di lettura

L’ondata di transfobia nel mondo dello sport si è recentemente concentrata su Lia Thomas, studentessa transgender all’Università della Pennsylvania che ha battuto diversi record nel nuoto femminile. A causa del suo straordinario successo, Thomas è stata inondata dalle critiche, nonostante abbia perfettamente superato tutte le linee guida NCAA imposte agli atleti trans. A far rumore negli States in questi ultimi giorni è stata Cynthia Millen, dirigente di USA Swimming che si è dimessa dopo 30 anni di lavoro per protestare contro la partecipazione di Thomas alla squadra femminile della Penn University.

“Ho detto ai miei colleghi funzionari che non posso più partecipare a uno sport che consenta agli uomini biologici di competere contro le donne“, ha scritto Millen nella sua lettera di dimissioni. Non contenta, Millen è apparsa su Fox News per continuare il suo attacco: “I corpi nuotano contro i corpi. Le identità di genere non nuotano. Lia è un uomo che nuota contro le donne“. Diventato a tempo di record volto dell’ultradestra a stelle e strisce, Millen è apparsa anche al Tucker Carlson Tonight, sempre su Fox News, parlando di Lia Thomas sempre e solo al maschile, sostenendo che la sua partecipazione a gare femminili farebbe del male alle ragazze di tutto il mondo. Lia, dice Millen, “sta distruggendo il nuoto femminile“.

Ragazza di Austin, in Texas, Lia è solo la seconda donna transgender di sempre a competere nel nuoto femminile della NCAA, come riportato da Outsports. Prima della transizione, era già una nuotatrice affermata. Dopo due anni di trattamento per la soppressione del testosterone e il raggiungimento delle altre qualifiche stabilite dalla NCAA, Thomas è entrata nella squadra femminile solo il mese scorso, con una terapia ormonale in atto da due anni e mezzo. “Semplicemente non mi preoccupo delle critiche“, ha detto a SwimSwam a inizio dicembre. “Non è salutare per me leggerle, quindi non lo faccio, e questo è tutto ciò che dirò sull’argomento. Sono molto orgogliosa dei miei tempi e della mia capacità di continuare a nuotare e continuare a competere“.

Nell’ultimo anno decine di Stati Usa, inclusa la Pennsylvania, hanno provato ad istituire leggi transfobiche legate al mondo dello sport, ma l’amministrazione Biden le ha condannate e definite illegali. Al suo primo giorno da presidente, Biden ha firmato un’ordinanza che vieta la discriminazione sulla base del sesso e dell’identità di genere. Un ordine esecutivo legato soprattutto alle discriminazioni scolastiche, dove a nessuno può più essere negato l’accesso al bagno, agli spogliatoi e a qualsiasi tipo di sport.

A inizio dicembre Lia ha gareggiato al meeting Zippy Invitational in Ohio stabilendo tre record della manifestazione: 200, 500 e 1.650 yard. Sono piovuti sconsiderati attacchi alla giovane, in arrivo anche da firme di prestigio di Swimming World Magazine e New York Post.

© Riproduzione Riservata