Dancing Queens, arriva su Netflix il film con una ragazza che sogna di diventare drag queen – trailer e sinossi

2 minuti di lettura

Il Pride Month si avvicina e Netflix inizierà a celebrarlo anche con Dancing Queens, film svedese in uscita sulla piattaforma il 3 giugno 2021.

Al centro della storia c’è Dylan Pettersson, interpretata da Molly Nutley, una ragazza di 23 anni proveniente da una piccola isola dell’arcipelago Bohuslän con il sogno di sfondare nel mondo della danza. Quando si fa convincere a fare le pulizie al Queens, un club drag in difficoltà, il ballerino e coreografo residente (Fredrik Quinones) scopre per caso il suo talento. Lei vorrebbe disperatamente far parte dello spettacolo, ma è una ragazza e non una drag queen. Forse però a cercare bene, un modo si trova…

Al fianco di Molly Nutley troviamo Marie Göranzon, Claes Malmberg, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer, Ann Westin, Max Ulveson, Mattias Nordkvist, Razmus Nyström, André Christenson, Emil Almén, Fredrik Robertsson, Robert Fux, Louie Indriana, Dominika Peczynski e Fredrik Quinones, coreografo per il film e al suo debutto come attore. Dancing Queens è diretto da Helena Bergström, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Denize Karabuda. I costumi sono della stilista svedese Camilla Thulin e la musica è composta dal norvegese Gaute Storaas.