Dal Fantabosco al Molise Pride, intervista a Danilo Bertazzi: “Restate curiosi come bambini”

I grandi lo ricordano con affetto come Tonio Cartonio, il volto sorridente e amato che ha popolato i loro pomeriggi di spensieratezza e risate. I più piccini lo conoscono oggi come Cuoco Danilo o come il simpatico compagno di merengue di Calzino su Rai Yoyo.

Parliamo naturalmente di Danilo Bertazzi, icona intramontabile della televisione per l’infanzia, capace di regalare sorrisi e divertimento a intere generazioni.

La sua presenza nella televisione è stata un faro costante nel vasto mare dei programmi per bambini, accompagnando le famiglie con la sua allegria contagiosa e la sua innata capacità di connettersi con il pubblico più giovane.

Nel 2019, quel coming out che coming out non fu, ma che lo annoverò tra le icone di un altro pubblico, quello LGBTQIA+. Ora, nel 2023, Danilo si appresta a partecipare come uno dei padrini dell’attesissimo Molise Pride 2023. Scopriamo perché!

È importante che il nostro impegno non si limiti solo a dimostrare la nostra esistenza, ma che ci adoperiamo anche per tutelare i diritti che ci spettano. Al di là delle differenze, dovremmo concentrarci anche su questioni fondamentali per tutti, come il salario minimo e i diritti dei bambini.

Oggi, in un periodo storico turbolento, dove l’odio sembra essere in agguato, è ancora più cruciale prendere parte ai Pride per difendere e mantenere i diritti conquistati con tanto sforzo. Siamo cittadini come gli altri e abbiamo il diritto di godere degli stessi diritti e opportunità. La presenza di una corrente ostile ci spaventa, poiché rischia di minare i progressi fatti in materia di uguaglianza.

Da allora, il movimento Pride ha fatto passi da gigante, evolvendosi fino ad essere chiamato semplicemente Pride, per abbracciare una più ampia gamma di identità, non solo gay. Questi eventi sono diventati una testimonianza di partecipazione e solidarietà, coinvolgendo non solo la comunità LGBTQIA+, ma anche altre persone che si schierano per i diritti umani e l’uguaglianza.

Nonostante fossimo un piccolo gruppo, riuscimmo a organizzare un evento presso un cinema parrocchiale in periferia, dove furono proiettati film a tematica omosessuale provenienti da diverse parti del mondo. Fu un’emozione straordinaria vedere quei film, che al tempo non venivano distribuiti nelle sale italiane e che erano tutti in lingua originale. Quella giornata fu davvero importante per me.

Il mio primo Pride risale al lontano 1978, quando avevo diciott’anni e vivevo a Torino. Quella fu un’esperienza fondamentale per me, poiché mi permise di incontrare altre persone come me, che avevano preso coscienza della propria omosessualità.

Sono estremamente felice di essere stato invitato al Molise Pride. Questo evento rappresenta per me un’occasione speciale per riunirmi con i “miei bambini della Melevisione,” come amo chiamarli. Gli organizzatori del Pride sono giovani ragazzi che un tempo guardavano il mio show, e il fatto che siano ora dietro a questa iniziativa mi riempie di orgoglio e gratitudine per essere stato invitato.

Ho contribuito a crescere una generazione meravigliosa, e questo mi viene confermato quotidianamente sia attraverso i social media, sia dai ragazzi che incontro per strada, in palestra o al bar. Mi fa immensamente piacere perché li considero davvero come miei figli.

Riguardo al mio coming out nel 2019, vorrei spiegarti cosa è successo. In quell’anno si sono festeggiati i vent’anni della Melevisione, e in quell’occasione sono stato intervistato dal Fatto Quotidiano.

Durante quell’intervista, come con te adesso, ho menzionato la parola “compagno” senza pensarci troppo. Non mi ricordo più il contesto preciso, ma l’ho detto naturalmente, poiché non ho mai finto di essere qualcun altro rispetto a ciò che sono.

Non ho mai avuto la necessità di fare coming out in famiglia perché non ho avuto genitori, quindi non ho affrontato questa sfida. Al lavoro, ho sempre parlato apertamente della mia sessualità senza problemi.

Non sono mai stato un personaggio che si rivolge al pubblico femminile, quindi non ho mai sentito l’esigenza di dire a tutti che sono gay. Il coming out, per me, riguarda quando qualcuno dichiara apertamente la propria identità, nel caso in cui gli altri possano avere delle aspettative diverse. Fortunatamente, non ho mai dovuto farlo perché ho sempre vissuto in modo aperto e sincero.

Tuttavia, comprendo l’importanza del coming out e rispetto il fatto che ognuno debba farlo secondo i propri tempi, affrontando le proprie paure e prendendo coscienza di chi vuole essere nella società e con sé stesso. È una decisione personale e intima che deve essere rispettata.

Tornando al 2019, è stato un momento in cui mi hanno chiesto dell’argomento, e così è venuto fuori naturalmente. Riguardo alle reazioni dei genitori dell’epoca, non ne sono sicuro, ma so che i genitori dei bambini che mi vedono adesso in un nuovo programma non hanno problemi con la mia identità, perché ci conoscono da lungo tempo.

Con la Melevisione, abbiamo sempre cercato di trasmettere ai bambini il valore dell’amicizia e della diversità. La filastrocca di Tonio che parlava della diversità come ricchezza è solo un esempio di quanto sia importante accettare e apprezzare le differenze.

Nel Fantabosco, l’amicizia prevale sempre, anche tra personaggi apparentemente negativi, perché ognuno porta qualcosa di positivo. Questo è stato un grande messaggio che abbiamo trasmesso con la Melevisione.

Penso che ci sia un grande affetto e apprezzamento nei confronti di Tonio Cartonio da parte dei genitori, proprio perché abbiamo cercato di diffondere questi valori positivi attraverso il nostro lavoro.