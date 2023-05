Darren Hayes dei Savage Garden annuncia il divorzio da suo marito dopo 17 anni

0:00 Ascolta l'articolo

Tra pochi giorni 51enne, Darren Hayes, cantante australiano che ha fatto parte dei Savage Garden, con oltre 26 milioni di dischi venduti, ha annunciato la separazione dallo storico compagno, l’artista britannico 52enne Richard Cullen, suo sposo da 17 anni.

Hayes ne ha dato notizia su Instagram, sottolineando come la coppia abbia vissuto un paio di anni difficili prima di rendersi conto che fosse finita. I due si sono separati all’inizio di quest’anno.

“Sono un libro aperto quando si tratta della mia musica e dei miei testi, ma sono una persona molto riservata quando si tratta della mia casa e della mia vita familiare. Nonostante sia stata una sfida mantenere le parti più sacre e preziose della mia vita solo per me, ho sentito il bisogno di essere onesto con coloro che hanno sempre avuto a cuore il mio mondo interiore, rivelando ciò che è accaduto nella mia vita privata in questi ultimi due anni. Dopo 17 anni di matrimonio con la persona migliore che abbia mai incontrato, Richard ed io abbiamo scelto di accettare che la nostra unione si sia conclusa in modo meraviglioso. Per onorare questa realizzazione, ci siamo separati all’inizio di quest’anno e ci siamo emotivamente sostenuti a vicenda durante questo enorme cambiamento nelle nostre vite”.

Darren Hayes ha poi risposto alle eventuali “brutte domande” che chiunque potrebbe ora porsi.

“No, non c’è nessuno scandalo da rivelare, nessuna infedeltà. È solo la vita. Ci adoriamo l’un l’altro e lo faremo sempre. Consideriamo il nostro matrimonio come la nostra più grande collaborazione. Nessuno potrà mai toglierci ciò che abbiamo raggiunto insieme. Siamo ancora migliori amici. Lo saremo sempre. Inoltre, abbiamo un labradoodle molto carino e bisognoso di cui occuparci. Love Darren (e Richard)”.







Si tratta del secondo matrimonio naufragato per Darren. Il primo con Colby Taylor durò pochi anni, fino al 1999. Nel 2005 il coming out pubblico.

I Savage Garden sono stati un duo composto da Hayes e Daniel Jones, nato nel 1994, il cui nome si ispirava alle Cronache dei vampiri di Anne Rice. Nel 1996 il boom internazionale con I want you e To the moon and back, singoli estratti dall’album Savage Garden. Nel 1999 il successo di Affirmation, per poi separarsi nel 2001. Da allora Darren ha pubblicato sei dischi da solista. L’ultimo, Homosexual, uscito nel 2022.

Fonte: Metro.UK, foto Instagram Darren Hayes

