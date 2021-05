DDL Zan, Fabio Canino chiede conto ai dubbiosi del Pd: inaccettabili le repliche dei senatori

2 minuti di lettura

Allora…. Andrea Marcucci, Valeria Fedeli, Valeria Valente, Stefano Collina, Mino Taricco, Davide Faraone e Giuseppe Cucca, su quale parte del nostro corpo volete mediare? Avete votato il DDL Zan e adesso volete trattare per giochi di potere. Presto ci saranno le elezioni capitani coraggiosi.

Fabio Canino, storico volto Rai, scrittore, attore, conduttore radiofonico, ha così cinguettato ieri pomeriggio, rivolgendosi ai senatori di Pd e Italia Viva che hanno chiesto modifiche al DDL Zan, dopo che Pd e Italia Viva l’hanno già votato alla Camera. Domanda lecita e tutt’altro che diffamante, quella posta da Canino, travolto invece da repliche inaccettabili, perché in arrivo da senatori della repubblica italiana.

“Gravissima tanta aggressività da chi sostiene una legge contro la violenza“, ha replicato la senatrice Pd Valente. “Di quali giochi di potere saremmo protagonisti è dato sapere? O è lecito lanciare accuse tanto pesanti senza alcun riferimento? È il modo peggiore per difendere una legge di civiltà, diritti e libertà“.

“Non ci provi con me a fare la vittima!!”, ha replicato Canino. “Il vostro comportamento è gravissimo perché si parla della VITA di tante persone!! Il suo post sembra scritto da una Santanchè qualunque. Mi meraviglio di lei“. Ma non è finita qui, anzi.

“La invito a non offendere, non irridere e a informarsi meglio sulle posizioni, le proposte e la storia politica e personale di chi una legge contro l’omotransfobia la vuole davvero“, ha proseguito la senatrice Pd Fedeli, alla quale Canino ha così risposto: “La vittima qua non funziona. Il giochino offese/insulti/aggressivo non attacca. Se vuole risponda perché avete cambiato idea….altrimenti la figuraccia l’avete già fatta“. Ma il ‘meglio’ deve ancora venire.

“Il suo insulto si commenta da solo. Intanto giro al mio avvocato. A presto“, ha infine incredibilmente cinguettato Marcucci, senatore Pd, al quale Canino ha prontamente e giustamente replicato a tono. “Non crederà mica di intimidirmi vero??? Con chi crede di parlare??? Cosa ci fa lei nel PD?“. Domande a cui Marcucci non ha mai risposto, con il cinguettio di Canino in bella mostra. Chiunque trovi “l’insulto” al suo interno vince 1000 punti.

La verità è che nessuno dei 3 senatori Pd ha risposto al quesito posto da Fabio. Perché chiedere modifiche ad un DDL incardinato dal Pd, già votato dal Pd, difeso dallo stesso segretario Pd? A che gioco stanno giocando Fedeli, Valente e Marcucci?

Domandare è lecito. Rispondere è cortesia.