DDL Zan, il Family Day si ritrova in piazza a Milano per dire NO alla legge contro l’omotransfobia

A pochi giorni dal bagno di folla all’Arco della Pace, con 8000 partecipanti distanziati a sostegno del DDL Zan, il Family Day si ritrova sabato 15 maggio alle ore 15 in piazza Duomo, sempre a Milano. Nel giorno della mobilitazione nazionale a favore della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, che avrà il suo culmine a piazza del Popolo a Roma , anche i contrari hanno deciso di scendere in strada. ““, si legge nel comunicato ufficiale . “L’iniziativa è necessaria per dare voce e forma ad un dissenso espresso da numerosi ed eterogenei settori della società, dalle femministe ai vescovi italiani, dalle associazioni familiari alle voci più autorevoli della tradizione liberale italiana, nonché da molti personaggi pubblici anche di orientamento omosessuale. È quindi doveroso rispondere ai. Mentre torniamo infatti a condannare ogni forma di discriminazione e violenza basata sull’orientamento sessuale, ribadiamo che non esiste alcun vuoto normativo: il nostro ordinamento dispone di tutti gli strumenti giuridici necessari per perseguire e condannare chi si è reso colpevole di questi atti, come dimostrano numerose e severissime sentenze già passate in giudicato. D’altra parte in numerose occasioni, non ultima la manifestazione delle sigle lgbt di sabato scorso, i sostenitori del ddl hanno dichiarato senza giri di parole che il ddl ha lo scopo di rieducare la società a partire dalle scuole, tramite l’introduzione della giornata nazionale contro l’omofobia negli istituti di ogni ordine e grado.“.

Sarà quindi un sabato di fuoco. A Roma e in altre decine di piazze a sostegno del DDL Zan. A Milano, all’ombra del Duomo, si ritroveranno i contrari. Nel mezzo, come sempre, noi persone LGBT, da decenni in attesa di una legge di pura e semplice civiltà.