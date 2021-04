DDL Zan, martedì nuovo ufficio di presidenza e possibile calendarizzazione

2 minuti di lettura

Dopo un mese di polemiche, rinvii e cavilli burocratici, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il tanto atteso sblocco del DDL Zan in commissione giustizia al Senato.

Martedì si terrà un nuovo ufficio di presidenza, con Andrea Ostellari, senatore leghista nonché presidente di commissione, chiamato a decidere sulla calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, chiesta a gran voce da Pd, 5 Stelle, LeU e IV. Il tempo dei cavilli è ampiamente finito, come tuonato nei giorni scorsi dal relatore Alessandro Zan, per un DDL chiamato ‘semplicemente’ ad iniziare il suo iter in commissione. Alla Camera ci rimase quasi un anno. Al Senato si spera che il tempo possa essere assai più rapido, per quanto è facile intuire qualsiasi tipo di ostruzionismo da parte della Lega, con migliaia di emendamenti.

Nel frattempo GayLib, associazione dei gay di centrodestra, in vista del prossimo 17 Maggio, Giornata internazionale contro l’omobitransfobia, ha deciso di organizzare una serie di tavoli politici con tutti i partiti per discutere di diritti civili, lotta alle discriminazioni, prevenzione e cultura, ovvero i principi alla base del ddl Zan in discussione al Senato. Ad annunciarlo Daniele Priori, segretario nazionale di GayLib.