Dolomiti Pride 2023 a Trento sabato 3 giugno

0:00 Ascolta l'articolo

Andrà in scena il 3 giugno a Trento la nuova edizione del Dolomiti Pride, a 5 anni dall’ultima, con un nuovo logo appena ufficializzato per rappresentare il percorso fatto dalla comunità in questi ultimi 5 anni, “ma allo stesso tempo non dimenticare la grande eredità che il Pride del 2018 ci ha lasciato“.

“In questi cinque anni tanto è cambiato, ci sono stati alti e bassi, anche qualche momento d’arresto… quel che importa però è la volontà che ha permesso di ricominciare a dare alla nostra comunità un punto di riferimento“, hanno precisato gli organizzatori. “Abbiamo deciso di esserlo insieme a tuttə voi e per questo riteniamo fondamentale che le soggettività della comunità Lgbtqia+ vengano rappresentate, anche, e sopratutto, partire dal nostro logo. Per questo, pur mantenendo inalterate la forme, al posto dei colori precedenti troverete quelli della Progress e delle Pride Flags, tante sfumature per raccontare la complessità e la bellezza della nostra comunità. Volevamo ricordare, è vero, ma anche valorizzare la nostra evoluzione. Vogliamo un Pride di e per tuttə“.

Nel 2018 si presentarono in 10.000, a Trento. Obiettivo del 2023? Fare ancora meglio.

L’Onda Pride 2023 sta così lentamente prendendo forma. Il 10 giugno scenderanno in strada Roma e Lecco, il 17 Bergamo, mentre il 24 giugno si terranno i Pride di Milano, Napoli e Chieti.

© Riproduzione Riservata