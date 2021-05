Essere donne trans nella Colombia dei guerriglieri: la storia di Jineth

4 minuti di lettura

Jineth ci ha raccontato la sua storia costellata di violenze e difficoltà, da cui emerge la sua forza straordinaria. Essere donne – cis o trans – richiede coraggio, determinazione e una marcia in più. Dobbiamo impegnarci per costruire un mondo più sicuro per tutte.

Questa è la sua storia.

Senti la mia storia è un po’ lunga, tutto inizia quando ero piccola, ho vissuto una violenza sessuale da un uomo di 40 anni poi sono andata per la strada per decisione del compagno di la mia madre. Dormivo nei parchi della città, finché dalle parrucchiere vicino al quartiere dove abitavo ho imparato a fare la parrucchiera. A 18 anni ho aperto il mio negozio, ma prima di arrivate ai 18 anni abitavo in un paese in cui comandava la “guerrilla”.In quel tempo in Colombia, c’erano le zone di distensione, date dal governo ai guerriglieri. Lì era una cosa seria, perché non potevano accedere gay o TRANS. Se volevi rimanere lì dovevi avere il consenso del capo guerrigliero.

Le trans e i gay che eravamo lì, non potevamo avere malattie come l’HIV. Non si poteva andare vestite con gonne, accettavano solo trans con pantaloni.

Ho assistito a come hanno ucciso le mie compagne, perché affette da HIV o perché erano fidanzate segretamente con guerriglieri.

Io e una mia amica siamo scappate, perché lei aveva preso l’Hiv… Noi siamo riuscite a scappare ma in quel periodo hanno ucciso tanti gay e anche persone etero uomini e donne affette da Hiv.

Siamo andate in un altro paese che non era “zona di distensione” e abbiamo lavorato come parrucchiere, ma è successo lo stesso quando hanno saputo che lei era malata. Questa volta lei è scappata da sola e io sono rimasta lì.