Rosario Dawson fa coming out, “sono bisessuale”

40enne attrice americana lanciata da Larry Clark nel 1995 con Kids, Rosario Dawson ha fatto coming out nel corso di un’intervista con Bustle.

La bellissima Gali di Sin City, diretta anche dal nostro Gabriele Muccino in Sette anime e negli ultimi anni vista su Netflix grazie al ruolo dell’infermiera Claire Temple nelle serie tv del Marvel Cinematic Universe, ha in passato fatto coppia con l’attore Eric Andre e al momento è felicemente innamorata del senatore degli Stati Uniti Cory Booker. Nel 2014 la Dawson ha adottato una ragazzina di 12 anni, mentre nel 2018 aveva accennato al proprio orientamento sessuale nel festeggiare il Pride Mounth. Ora, dopo 2 anni di dubbi, la conferma.

La gente continua a dire che ho fatto coming out, ma non l’ho fatto! Voglio dire, non è esattamente così, perché non ho mai fatto un vero e proprio coming out. Però suppongo che lo stia facendo ora.

Peccato che Rosario, ad oggi, non abbia mai avuto una compagna: “Non ho mai avuto una relazione in questo senso, quindi non so se questa sia una vera e propria chiamata per me“. L’impressione è che la Dawson non abbia propriamente le idee chiare in tal senso.