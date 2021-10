Dr. Rachel Levine, la prima donna transgender a “Quattro-Stelle”

2 minuti di lettura

Rachel Levine, pediatra e accademica statunitense, sarà la prima donna transgender a ricoprire il ruolo di funzionario a “Quattro-Stelle“. Ora spetta a lei guidare il Corpo del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.

L’annuncio dell’incarico è avvenuto tramite il profilo Instagram del U.S. Health & Human Services

“Unitevi a noi nel congratularci con l’ammiraglio Rachel Levine, nominata primo funzionario transgender a Quattro-Stelle e primo a Quattro-Stelle del Corpo di Salute Pubblica degli Stati Uniti. La salute della nostra nazione è in buone mani con la sua dedizione, leadership e competenza“.

La sua missione sarà guidare un corpo di circa 6000 ufficiali che dovranno rispondere a crisi sanitarie come la pandemia o a disastri ambientali. Il giuramento è avvenuto martedì 19 ottobre ed è stato trasmesso in diretta sulle piattaforme del USPHS. La dottoressa Levine ha descritto l’occasione come “memorabile” e “storica“.

“Possa questa nomina essere la prima di molte altre a venire, mentre creiamo un futuro diverso e più inclusivo”,

ha detto in un discorso in omaggio ad altre persone LGBTQ+ che l’hanno preceduta.

ARVE Error: src mismatch

url: https://www.youtube.com/watch?v=psZiJhwAVO4&t=3s

src in: https://www.youtube.com/embed/psZiJhwAVO4?start=3&feature=oembed

src gen: https://www.youtube.com/embed/psZiJhwAVO4Actual comparison

url: https://www.youtube.com/watch?v=psZiJhwAVO4&t=3s

src in: https://www.youtube.com/embed/psZiJhwAVO4?start=3

src gen: https://www.youtube.com/embed/psZiJhwAVO4



Rachel Levine si è laureata all’Harvard College e alla Tulane University School of Medicine e ha svolto il lavoro di pediatra per diversi anni prima di essere nominata lo scorso gennaio viceministra della Sanità, in seguito all’elezione di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti. Dopo la disastrosa presidenza di Trump, sembra che in America il clima stia cambiando. Il segretario della Salute Xavier Becerra ha descritto la nomina di Levine alla carica come un “gigante passo in avanti verso l’uguaglianza come nazione“.