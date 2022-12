Drag Queen sotto scorta in America: “Facciamo felici le persone, non voglio farmi sparare”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Negli Stati Uniti d’America cresce la tensione nei confronti degli spettacoli drag. Circa 130 attacchi organizzati ci sono stati nel corso dell’ultimo anno, con l’intera contea di Moore rimasta al buio dopo che alcuni estremisti avrebbero sparato a tre centraline elettriche, pur di cancellare uno spettacolo drag in città. L’FBI, che non ha ancora ufficializzato il movente, è al lavoro per scoprire i colpevoli, con danni milionari e città al buio per giorni.

Nel frattempo la paura serpeggia sempre più tra le drag professioniste. Jinkx Monsoon, BenDeLaCreme, Yvie Oddly e Alaska, tutte viste a Drag Race, hanno aumentato la loro sicurezza dopo la strage di Colorado Springs, con 5 morti e decine di feriti in un locale gay. La sparatoria è infatti avvenuta durante la serata “Drag Divas” del Club Q, il 19 novembre scorso.

“Stiamo cercando di far sorridere e rendere felici le persone per le vacanze, ma nella parte posteriore della nostra testa pensiamo: ‘Spero che nessuno mi spari'”, ha confessato a NBC Jinkx Monsoon, due volte vincitrice di Drag Race che è attualmente in tournée con l’annuale Holiday Show al fianco di BenDeLaCreme.

“I giovani, le persone che iniziano a fare drag show, devono sapere che sono una parte orgogliosa della tradizione e del lignaggio che riguarda la visibilità e l’essere aggressivamente se stessi nonostante tutto quello che ti viene detto”, ha aggiunto DeLa. “Non lasciate che tutto questo vi spinga di nuovo in un armadio o vi impedisca di essere pienamente quello che siete.”

All’indomani di quanto accaduto in Colorado, la vincitrice di All Stars 2, Alaska, si è assicurata che ci fossero vie di fuga tracciate in ogni tappa del suo tour nazionale.

“È mortificante che dobbiamo persino pensare a queste cose per qualcosa di così gioioso e celebrativo come uno spettacolo di drag queen”, ha spiegato. “Perché dobbiamo preoccuparci di dove siano le uscite di sicurezza o il percorso più sicuro per metterci in salvo? È terrificante, ma questa è la realtà”.

Anche Yvie ha confermato di aver chiesto sicurezza extra per i suoi show, inclusi controlli extra per le armi.

“Le persone hanno bisogno di ammirarci come guardano qualsiasi altra professione o forma d’arte”, ha sottolineato la vincitrice di Drag Race, che si è sentita costretta ad ampliare la propria sicurezza, con guardie apposite.

Il Department of Homeland Security ha recentemente espresso preoccupazione per le potenziali minacce alla sicurezza della comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti, rivelando come alcuni estremisti siano stati ispirati dai recenti attentati, Colorado Springs in testa.

© Riproduzione Riservata