Drag Race Italia 2, stasera finalissima in chiaro su Real Time. Tommaso Zorzi: “È la fine ma non è la fine”

Doppio appuntamento in chiaro su Real Time questa sera per la 2a edizione di Drag Race Italia, con semifinale e finalissima in onda dalle 21:20 alle 00:25 sul canale 31 del digitale terrestre. Ospiti del settimo episodio Michela Giraud e Supremme de Luxe, mentre per il gran finale sono accorsi in trasmissione Paola Iezzi e Luca Tommassini, con “Eleganza Extravaganza” tema della sfilata conclusiva.

Drag Race Italia è stato votato “programma dell’anno” ai nostri Gay.it Awards 2022, con Tommaso Zorzi che ha voluto ringraziare i lettori: “È un programma che per la comunità LGBTQI+ è veramente fondamentale, è stato un faro per molti anni in America e sono contento che ci stiamo facendo spazio piano piano anche in Italia. Finita questa esperienza, un po’ triste ma dai, è la fine ma non è la fine“.

Parole che potrebbero far pensare ad un rinnovo da parte di Discovery/Warner per una 3a stagione di Drag Race Italia, andando così a smentire i rumor delle scorse settimane che via Dagospia avevano ipotizzato un taglio del programma. Gli ascolti in chiaro di questa 2a stagione sono stati inferiori agli ascolti della prima, che si era fermata ad una media di 303.000 telespettatori e ad un 1,30% di share, ma l’ufficialità del rinnovo potrebbe arrivare a breve, magari dopo la messa in onda su RealTime di semifinale e finalissima.

