Drag Race Italia 2 su Real Time dall’11 gennaio in prima serata. Lo spot

Archiviata la “prima tv” streaming su Discovery+, con tanto di trionfatrice annunciata, la 2a edizione di Drag Race Italia arriva anche sulla tv generalista, ovvero visibile a tutti, a partire dall’11 gennaio.

In prima serata su RealTime, canale 31, Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi accompagneranno le dieci concorrenti di stagioni provenienti da diverse parti d’Italia, in competizione tra di loro per ottenere il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. Otto puntate che hanno visto come giudici ospiti Patty Pravo, Nancy Brilli, Ludovico Tersigni, Sandra Milo, Alessandra Celentano, Nick Cerioni, Vito Coppola, Claudia Gerini, Supremme de Luxe, Michela Giraud, Paola Iezzi e Luca Tommassini, con Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche, Ivana Vamp, Andrea Attila Felice e Michele Magnani guest star.

Il primo episodio, Little Italy, avrà la divina Patty Pravo come super ospite. Tutto tace per ora sull’eventuale 3a edizione dello show, che Discovery+ dovrebbe a breve confermare. Nell’attesa, Drag Race Italia 2 punta ora al pubblico generalista del più classico ‘telecomando’.

