Dwyane Wade e il percorso d’accettazione della figlia trans: “Il mio unico lavoro è sostenerla, sempre”

Alla fine del 2019, Dwyane Wade, 38enne ex cestista statunitense NBA, considerato tra i giocatori più forti della sua generazione, ha iniziato a parlare della sua bambina transgender di 12 anni, Zaya. Da allora Dwayne e sua moglie Gabrielle Union hanno continuato ad abbattere muri nella comunicazione inclusiva, permettendo a Zaya di aprirsi un suo account Instagram, sfilando insieme a lei sul tappeto rosso con i colori della bandiera T.

Ora, Dwyane ha deciso di approfondire il percorso da lui intrapreso prima di arrivare ai nostri giorni. “Vi dirò una cosa“, ha confessato durante una conversazione di gruppo sul canale I Am Athlete. “Quando Zaya aveva tre anni, io e mia moglie ci guardammo e ci chiedemmo, ‘E se? E se un giorno lei tornasse a casa e dicesse, papà sono omosessuale o papà sono questo o quello?’. “Allora quello che ho fatto è stato prepararmi, chiedermi cosa hai intenzione di fare?”.

Così Wade ha studiato, si è informato, si è aperto ad un mondo che lui fino a quel momento non conosceva. “Sono cresciuto nel centro di Chicago, dove nei quartieri ti viene detto che i ragazzi giocano a calcio, a basket, a baseball, i ragazzi escono con le ragazze … qualunque sia il caso” . “Non sono diverso dagli altri, sono cresciuto così”. Ma quando Zaya ha compiuto otto anni, in un compito in classe in cui tutti dovevano spiegare chi fossero, la bambina scrisse era nera e che si identificava come gay. “In quel momento il mio unico lavoro e responsabilità era quello di assicurarmi che mia figlia crescesse sapendo di essere sostenuta e amata dal padre e da sua mamma”, ha spiegato Dwyane. “Questo era il mio unico lavoro.”

Dwyane ha rivelato che questo lo ha cambiato in molti modi. Non solo ha cambiato il modo in cui parlava, ma anche come ha iniziato ad ascoltare, a fare ricerche, avvicinandosi agli amici di Gabrielle, poiché nella sua cerchia amici nessuno si identificava come LGBT.

“Ho capito che avevo bisogno di essere migliore, avevo bisogno di fare di più e avevo bisogno di istruirmi”, ha detto. Questa consapevolezza è venuta venuta a galla dopo il coming out, perché Zaya, poi dichiaratasi transgender, era in lacrime. “Non è il nostro lavoro o la nostra responsabilità dirti chi sei. Sarai quello che sarai. Il mio lavoro è cercare di metterti nelle posizioni migliori per aiutarti a raggiungere l’obiettivo di essere chi sai voler essere”, rispose papà Dwayne.

L’ex cestista ha rivelato che è stato un processo costante di apprendimento e ricerca, di conversazioni con Zaya, ma non è sempre stato facile. Poi a fine 2019, il coming out pubblico.