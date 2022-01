È morto Gaspard Ulliel, meraviglioso Yves Saint Laurent per Bertrand Bonello – Gallery

2 minuti di lettura

Un tragico incidente sugli sci ha tolto la vita a Gaspard Ulliel, 37enne celebre attore francese scontratosi con un altro sciatore nella giornata di ieri a La Rosiere, Francia. Trasportato in elicottero all’ospedale di Grenobl, Ulliel è morto nella giornata odierna.

Figlio di stilisti, bellissimo, elegantissimo e da tempo volto Chanel, Gaspard si fa notare in patria a poco più di 20 anni con Una lunga domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet, dove recita a fianco di Audrey Tautou e con cui vince il Premio César come migliore promessa maschile. L’anno dopo viene diretto da Gus Van Sant in Paris, je t’aime, mentre la celebrità internazionale arriva nel 2007, quando viene scelto per interpretare un giovane Hannibal Lecter in Hannibal Lecter – Le origini del male, prequel tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris.

Nel 2014 Ulliel indossa gli abiti dello stilista Yves Saint Laurent nel biopic diretto da Bertrand Bonello, che lo porta a strappare una candidatura ai Cèsar. “C’è una parte di me in Yves – disse al festival di Cannes – e al tempo stesso sono riuscito a diventarlo durante le riprese, dopo aver preso ispirazione da tutta la sua vita e i suoi lavori“. Nella pellicola Gaspard rende assolutamente credibile la storia d’amore con Pierre Bergé, interpretato da Jérémie Renier. Nel 2016 Xavier Dolan lo dirige nel bellissimo È solo la fine del mondo, Grand Prix Speciale della Giuria. Il film porta Ulliel a vincere il César come Miglior attore protagonista.

Sybil di Justine Triet il suo ultimo film visto al cinema, nel 2019, mentre Plus que jamais di Emily Atef è attualmente in post-produzione. A breve, invece, arriverà su Disney Plus Moon Knight, nuova serie Marvel che vede Ulliel negli abiti di Anton Bogart / Midnight Man, al fianco di Oscar Isaac ed Ethan Hawke.

Dal 2013 Gaspar era fidanzato con la modella Gaëlle Pietri, dalla quale ha avuto un figlio nel 2016.

