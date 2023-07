Xavier Dolan dà l’addio al cinema: “Nessuno vede i miei film, perché non hanno comprato la mia serie?”

0:00 Ascolta l'articolo

L’aveva già detto a fine novembre, nel lanciare la sua prima serie tv “La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé“, in Italia incredibilmente ancora inedita, e l’ha ora ribadito. Xavier Dolan abbandona il cinema.

Ad appena 34 anni, l’enfant prodige del cinema canadese, premio della giuria alla 67ª edizione del Festival di Cannes con Mommy e Grand Prix alla 69ª edizione del Festival di Cannes con È solo la fine del mondo, si è stancato. Dopo aver scritto e diretto otto film in 10 anni, tra il 2009 e il 2019, Dolan ha deciso di dire basta.

Intervistato da ElPais, Xavier si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

“Non ho più la forza o il desiderio di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede”. “Ci metto troppa passione e poi ne esco profondamente deluso. Mi spinge a pensare di non essere un bravo regista, ma so di esserlo“.

Dolan è partito proprio dalla sua prima miniserie, The Night Logan Woke Up il titolo in inglese, ad oggi comprata solo in Canada, Francia, Giappone e Spagna.

“Perché nessun altro l’ha acquistata? Solo perché è in francese? O perché ha solo cinque episodi?”. “Non ho guadagnato nulla con le serie, ho investito il mio compenso nella produzione e ho dovuto chiedere un prestito a mio padre. Questo è diventato un lavoro privo di gratificazione, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari e costruirmi una casa“.

Sembra a dir poco incredibile che uno dei maggiori talenti cinematografici degli ultimi 15 anni sia arrivato al punto dal dover chiedere soldi in presti alla propria famiglia per completare un progetto. Fino a pochi anni fa Dolan era un marchio, una garanzia di qualità. Cannes e Venezia, dove è apparso solo con il sottovalutato e meraviglioso Tom à la ferme, se lo contendenvano. Hollywood gli ha fatto la corte per anni, fino a quando non l’ha fatto deragliare con La mia vita con John F. Donovan. Costi eccessivi, tagli insensati, ampie stroncature. Il film che avrebbe dovuto consacrarlo l’ha invece affondato definitivamente. Nel 2019, con Matthias & Maxime, la sua ultima fatica cinematografica, un ritorno al passato dai più dimenticato, visto sulla Croisette ma tornato a casa a mani vuote. Da allora Xavier ha girato Easy on Me, video di Adele, e ha recitato in It – Capitolo 2 e nel bellissimo Illusioni perdute.

Ora Dolan ha in canna un ultimo progetto: “Prima della pandemia ho promesso di girare una serie per HBO in inglese, che è ancora in stato embrionale. Mantengo la parola e poi chiudo“. Sarà davvero così?

© Riproduzione Riservata