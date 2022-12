Ecco a voi i Chippendales, arriva su Disney+ la serie crime sui primi spogliarellisti con Murray Bartlett

0:00 Ascolta l'articolo

Arriverà su Disney+ a partire dall’11 gennaio prossimo Ecco a voi i Chippendales, serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo, senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

Il cast della serie comprende Kumail Nanjiani, Murray Bartlett di Looking e The White Lotus, Juliette Lewis e Annaleigh Ashford, con guest star ricorrenti come Quentin Plair, Robin de Jesús, Andrew Rannells, Nicola Peltz Beckham e Dan Stevens.

Fondata nel 1979, Chippendales è stata la prima compagnia di spogliarellisti uomini ad esibirsi per un pubblico prevalentemente femminile, legittimando lo spogliarello come forma di intrattenimento popolare. Oggi come oggi i Chippendales si esibiscono in un teatro da dieci milioni di dollari costruito appositamente per loro al Rio All Suite Hotel and Casino di Las Vegas. Ogni anno, gli show dei Chippendales vengono visti da quasi due milioni di persone in tutto il mondo, esibendosi in più di 25 città degli Stati Uniti, 23 città dell’America centrale e meridionale, 60 città europee, quattro paesi asiatici e otto città sudafricane. Full Monty, cult dei primi anni ’90, si ispirò proprio ai Chippendales, la cui storia arrivò ad un niente dall’arrivare sul grande schermo prima con Tony Scott e successivamente con Craig Gillespie. Ora è diventata serie crime.

Robert Siegel e Nanjiani sono gli executive producer insieme a Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph, sceneggiatore della serie al fianco di MeharSethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman è il regista.

