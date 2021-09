The White Lotus, Murray Bartlett esploso a 50 anni: “Sono dove voglio essere, e felicemente fidanzato”

2 minuti di lettura

50enne attore australiano da sempre gay dichiarato, Murray Bartlett recita da quasi 35 anni, ha girato ben 257 puntate di Sentieri ma solo nel 2014, grazie alla serie cult Looking ha fatto breccia in quel di Hollywood. Cinque anni dopo la fine della serie ideata da Andrew Haigh, e due anni dopo il reboot/sequel di Tales of the City, Bartlett si è improvvisamente ritrovato negli abiti del protagonista della serie più sorprendente di questo 2021.

The White Lotus, attualmente su Sky, creata, sceneggiata e diretta da Mike White, in cui Murray interpreta il direttore del resort White Lotus che si sta ristabilendo da una dipendenza di droga ed è sobrio da cinque anni. Fino a quando lo stress non lo porta a ricominciare con le dipendenze. Omosessuale anche nella serie, Murray ha fatto clamore con una scena a sorpresa in cui il suo personaggio “rimma” il didietro di Lukas Gage. Ormai volto principe della serialità queer, il baffuto Bartlett si è detto sorpreso della popolarità raggiunta soltanto ora.

Intervistato dal The Guardian, Murray ha confessato. “È stata sicuramente una sorpresa. Non è come mi aspettavo che accadesse, di sicuro. Ma ora che è successo, sembra proprio che ci sia stato un buon tempismo… sono un po’ più saggio ora. Sono fissato al mio io. Voglio dire, ho qualche dolore in più rispetto a prima”, ha aggiunto pensando all’età, con l’arrivo dei 50 anni che l’hanno interiormente colpito. “Fa parte della natura, almeno per me, raggiungere dei traguardi e pensare: “Beh, sono dove voglio essere nella mia vita?”. Io ora lo sono. Noi [Bartlett e il suo partner] abbiamo fatto la scelta di trasferirci fuori città; sono di nuovo immerso nella natura, che ritengo sia il mio habitat naturale. Ho una relazione meravigliosa. Ho avuto questa straordinaria opportunità di fare questo lavoro. Ripensandoci, mi sento incredibilmente fortunato e felice di essere dove sono”.

Bartlett è noto anche per un memorabile ruolo in un episodio di Sex and the City nei primi anni 2000. Black comedy HBO, The Whithe Lotus è una tagliente satira sociale che racconta le avventure di un gruppo di vacanzieri, ospiti di un meraviglioso resort alle Hawaii. La scena del rimming, che ha fatto tanto parlare di sè, è diventata virale sui social. Lukas Gage, 26 anni, ne ha gioito su The A.V. Club: “Non vedo l’ora che il mio culo venga ritwittato su Internet”. “Voglio dire, quanto spesso vediamo qualcosa di simile in TV?“.