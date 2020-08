Ecco i legami anti LGBTQ tra la Russia ed il cuore dell’Europa

Beloborodov mantiene una posizione conservatrice sulle relazioni ed è un vero sostenitore della “teoria demografica dell’inverno”, che accusa gli omosessuali del declino demografico. In un’intervista sull’HIV / AIDS con il quotidiano russo Meduza, ha affermato che “non esiste forma migliore di protezione contro le malattie sessualmente trasmissibili, in particolare l’AIDS, della famiglia monogama – una famiglia eterosessuale”.

Un’e-mail è stata inviata ad Amiot per questo articolo per confermare la sua presenza e chiederle del suo rapporto con Beloborodov, ma lei non ha risposto.

Spiderweb

È chiaro che gli oligarchi e altri individui vicini alle operazioni di intelligence russe hanno utilizzato piattaforme anti-LGBTI come un modo per creare reti e collaborare con influenti élite politiche francesi. La portata del Cremlino attraverso queste reti estende i tradizionali partiti di estrema destra. Proprio come in Ungheria, anche i cristiano-democratici sembrano essere collegati a questi agenti dell’intelligence russa.

Dopo aver concluso tutto questo, sorgono molte altre domande. Perché i politici conservatori corrono il rischio di collaborare con i russi su questo? Qual è il valore aggiunto per loro di lavorare insieme a un potere il cui obiettivo è unicamente quello di minare la loro sovranità nazionale? Domande per ora senza risposta.