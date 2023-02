Edoardo Donnamaria è gay, anzi no. Al GF Vip smentisce le voci: “Non sono fluido”

0:00 Ascolta l'articolo

Premessa: avete presente quella complicità che c’è, c’era e c’ì ancora (o forse no?) tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria? Ve ne avevamo parlato qui.

E comunque: non c’è posto migliore per trovare gossip, spesso infondati, della casa del Grande Fratello VIP. Il programma condotto da Alfonso Signorini è un terreno fertile su cui costruire storie e animare l’opinione pubblica. Questa volta, a finire nel mirino delle speculazioni, è, appunto, il vocalist Edoardo Donnamaria, da 5 mesi nella casa più spiata d’Italia e impegnato – insieme alle effusioni con De Pisis – in un tira e molla sentimentale con un’altra concorrente del reality, Antonella Fiordelisi.

I due hanno iniziato una relazione nel corso del programma e nel mentre, causa varie liti e discussioni, si sono lasciati e ritrovati, tutto nel perimetro delle telecamere. Nella scorsa puntata del GF VIP, tuttavia, Antonella ha svelato un retroscena della sua vita privata che le ha fatto sorgere dei dubbi su Edoardo. L’ex schermitrice ha infatti raccontato che, quando aveva 18 anni, ha vissuto per sei mesi in una relazione dove era la copertura di un ragazzo in realtà gay.

Il ricordo le avrebbe fatto venire dei dubbi su Edoardo Donnamaria e nel corso della puntata ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto alzare le antenne al re del gossip in persona, Signorini per l’appunto. Antonella avrebbe fatto intendere che Edoardo potrebbe essere gay, o quantomeno fluido, sulla base di alcuni momenti che si potrebbero definire “intimi” con un altro concorrente, Alberto De Pisis.

Subito è arrivata la replica di Edoardo, che ha affermato in diretta: «Io sono 5 mesi che sono qui e litigo, soffro, rido etc con Antonella. Se mi fosse piaciuto Alberto, che si è dichiarato la seconda settimana, mi sarei messo con lui o avrei fatto tutta st’epopea con Antonella? Non sono fluido».

Gossip smentito dunque dopo mesi di voci e ammiccamenti: ma è la televisione bellezza! O almeno: una certa televisione.

